◆男子テニス ▽横浜慶応チャレンジャー第５日（２１日、横浜・慶大日吉コート）

３か月ぶりに実戦復帰した元世界ランキング４位で、現１５８位の錦織圭（ユニクロ）はベスト８で敗退した。準々決勝で同２８８位で第８シードの内田海智（富士薬品）に２−６、２−６のストレート負けとなった。

力強い内田のショットの前に、錦織が力尽きた。痛みを抱える腰のけがは「（ダメージは）あります」。復帰戦で３試合を戦い「少し、おなかいっぱい、いっぱい」と、心身ともに目いっぱいだった。

しかし、敗れたとはいえ、この日の試合後は「やる気やガッツが多少出てきた。それが久しぶりだったので、うれしかった」。米フロリダのＩＭＧアカデミーでともに練習する内田のプレーが、沈んでいた錦織の気持ちに灯をともしたようだ。「海智にリベンジしたい夢もできた」。

来季に向けて、１回戦後は「イメージがない」と話した。しかし、この日は「オーストラリアでがちがちになるよりは、まずここでやっておいて良かった」と、全豪に向け、動き出す気持ちも高まった。

約１か月ほど、坂本怜、綿貫陽介ら、日本のトップ選手と練習して「まだ行けそうだなとはちょっと思っていた」。しかし、練習と試合は大きく違う。「それ（練習でできたこと）を試合で出せれば。それが長い道のりであることは間違いない。自分が（その期間に）耐えられるかどうかだと思う」。

錦織は、今年５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）で腰を痛め、２回戦で途中棄権。８月のシンシナティ・オープン（米国オハイオ州）で１度、復帰したが、１回戦で敗れ、それ以降、リハビリで治療で実戦から遠ざかっていた。

錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場したのは、自身が初めて同シリーズに出場した２００６年３月の島津全日本室内選手権以来、１９年８か月ぶりだった。