ÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÎ¢Êý¤µ¤ó¡×¤ò¸²¾´¡¡Âè31²ó¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾Þ¡×¤ËÃæÂ¼ÍÎ°ì¤µ¤ó¤È¾¾ËÜË®É§¤µ¤ó
ÉñÂæ·Ý½Ñ¤òÎ¢¤«¤é»Ù¤¨¤ë¡ÖÎ¢Êý¤µ¤ó¡×¤ò¸²¾´¤¹¤ëÂè31²ó¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ë¥Ã¥»¥¤Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë¤ÎÂ£¾Þ¼°¤¬2025Ç¯11·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÆüÀ¸·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÇ¯¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÆ±¾Þ¤Ë¡¢°á¾ØÃåÉÕ¤±¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼ÍÎ°ì¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤ÈÉñÂæÈþ½ÑÇØ·ÊÀ½ºî¤òÃ´¤¦¾¾ËÜË®É§¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Î2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â£¾Þ¼°¤Ç¤Ï2¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£±ÉÍÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤Ï200Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯¶â¡ÊÇ¯³Û50Ëü±ß¡¢10Ç¯³ÎÄêÇ¯¶â¡Ë¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¼çµÁ¤òÅ°Äì¤·¡¢Ëá¤¤¤¿µ»
±ÊÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1970¡Ê¾¼ÏÂ45¡ËÇ¯¤ËÅìµþ°á¾Ø¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢·àÃÄ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¤Î¡ØÉ½Î¢¸»Æâ³¿¹çÀï¡Ù¤«¤é°á¾ØÃåÉÕ¤±¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸åÊ¸³ØºÂ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1974Ç¯¤Î¡ØÅ·¼éÊª¸ì¡¦½½»°Ìë¡Ù¤Î¸ø±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Âç½÷Í¥¡¦¿ùÂ¼½Õ»Ò¤ÎÃåÉÕ¤±¤òÀìÂ°¤Ç¤¦¤±¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â°Õ¼±¤·¤¿ÃåÉÕ¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë¹×¸¥¡£¸½¾ì¼çµÁ¤ËÅ°¤·¤ÆËá¤¤¤¿µ»½Ñ¡¦µ»Ë¡¡¢»þÂå¹Í¾Ú¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÃåÉÕ¤±¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸å¿Ê»ØÆ³¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè31²ó¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°á¾ØÃåÉÕ¤±¤ÎÃæÂ¼ÍÎ°ì¤µ¤ó¡£¼°ÅöÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬ÃåÉÕ¤±¤¿°á¾Ø
55Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤´Ö¡¢°á¾ØÃåÉÕ¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¤â¤¢¤¿¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¡Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÇï¼ê¡£¤ä¤ë¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤Î¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¼Ô¤¬°á¾Ø¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤º»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤Å¤¯¤«¤®¤ê¤Ï¡¢¸å¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¾Þ¾õ¤ÈµÇ°ÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¾Þ¶â¡¢Ç¯¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó
Æü¡¹¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæÈþ½ÑÇØ·ÊÀ½ºî¤ÎÆ»¤òÃµµæ
Æ±¤¸¤¯Æ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£1979¡Ê¾¼ÏÂ54¡ËÇ¯¤ËÇÐÍ¥ºÂ·à¾ì¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎTVÈþ½ÑÇØ·ÊÀ½ºî¤Ë½¾»ö¡£1991¡ÊÊ¿À®3¡ËÇ¯¤ÎNHK¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ú¥é¡ØËâÅ«¡Ù¡ÊÀÐ°æ¤ß¤Ä¤ëÈþ½Ñ¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉñÂæÈþ½ÑÇØ·ÊÀ½ºî¤ÎÀ¤³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶È³¦¤Ë¹×¸¥¡£¸½ºß¤â¡¢Èþ½Ñ²È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüÌë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤äÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿À½ºî¤ÎÆ»¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè31²ó¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ËÜË®É§¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¿ÉñÂæÈþ½ÑÇØ·Ê¤Î¼Ì¿¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÉñÂæÈþ½ÑÇØ·Ê¤òÀ½ºî¤¹¤ë¾å¤Ç»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥í¡¼¥é¡¼
ÉñÂæÈþ½ÑÇØ·Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüÀ¸·à¾ì¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£20ºÐ¤Îº¢¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢Æ¯¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£Âè4²ó¼õ¾Þ¼Ô¤Î¹©Æ£ÏÂÉ×¤µ¤ó¡ÊÂçÆ»¶ñÀ½ºî¡ÎÇØ·Ê¡Ï¡Ë¤äÂè5²ó¤ÎÁÒÎÓÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¡Ê±é·à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¢Âè25²ó¤Îº´Æ£Å¯É×¤µ¤ó¡ÊÂçÆ»¶ñÀ½ºî¡Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢¾Þ¾õ¤ÈµÇ°ÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¾Þ¶â¡¢Ç¯¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿
¼ã¤¤»þ¤ÏÇØ·Ê¤ò5Æü´Öºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹
¡ÈÎ¢Êý¤µ¤ó¤¬¼çÌò¡É¤Ë¤Ê¤ë¾Þ
¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾Þ¡×¤Ï¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¤Î¡ÖÎ¢Êý¤µ¤ó¡×¤Î±ÊÇ¯¤Î¶ìÏ«¤ËÊó¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÉñÂæ·Ý½Ñ´Ø·¸¼Ô¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤ÎHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡¢ºî¼Ô¡¢±é½Ð²È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÏµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢¡ÈÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë¡á¡ØÎ¢Êý¤µ¤ó¡Ù¡É¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯É¾²Á¤òÆÀÆñ¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÀ¸·à¾ìÆâ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¡£2¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ºâÃÄ¤Ç¤Ï¤³¤Î¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤éÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ØÎ¢Êý¤µ¤ó¡Ù¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»Å»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÂè31²ó¤Ç¡¢É½¾´¤µ¤ì¤¿ÉñÂæµ»½Ñ¼Ô¤Ï·×70¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
