“初対面での距離の詰め方うまい”神木隆之介、テクニック明かされる「ただ人が好き」
俳優の神木隆之介（32）が、21日放送のフジテレビ系情報番組『ノンストップ!』（前9：50）に出演。“人と距離を詰めるのがうまい”と紹介され、テクニックが明かされた。
【写真】「女より女で悔しいしぬほど可愛い」別人級の、“金髪ボブ×カラコン”姿を披露した神木隆之介
番組は、デビュー30周年を迎えた神木の活動を振り返り。神木のマネージャーの証言として「初対面での“距離の詰め方”がうまい」と紹介した。
マネージャーのコメントで、「神木は、（俳優の）北村匠海さんと初めて会ったとき、『はじめまして、神木隆之介です』だけではなく、『DISH//の「猫」聴いてます！』と、プライベートな部分をすっと入れてくるのはうまい」と説明した。
「これって意識的にやっているの？」とMCのバナナマン・設楽統から聞かれると、「いやっ…、ただ人が好きだっていうのと、匠海くんとお会いしたときに『うわっ！北村匠海だ！』って思って。（早口で）あ、あのごめんなさい急に話しかけて！『猫』聴いてます！って感じで」と自然な流れだったことを明かした。
設楽から「壁がまずないよね。小さいころから大人と接することが多かったからうまいのかな？」と問いかけられると、「あっ！見てる人だ！っていうので、つい話しかけちゃって。すごく優しく対応してくださって。まだ共演はないのでいつか…」と回答。「あっ、仕事で一緒のときじゃないんだ」と驚く設楽に「はい。たまたますれ違ったので…」と恐縮していた。
