【海外市場の注目ポイント】欧、英、米ＰＭＩに注目
本日はユーロ圏及び加盟主要国、英、米の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が発表される。ユーロ圏及びドイツの製造業ＰＭＩはともに改善見込みも、ドイツ製造業は節目の
５０には届かない見込み。英、米はともに前回から悪化見込み。予想を超える悪化を見せると要注意。
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想 49.8 前回 49.6（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想 53.9 前回 54.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想 50.1 前回 50.0（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想 52.9 前回 53.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想 49.3 前回 49.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想 52.1 前回 52.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45
予想 52.1 前回 52.5（製造業PMI・速報値)
予想 54.5 前回 54.8（非製造業PMI・速報値)
予想 54.4 前回 54.6（コンポジットPMI・速報値)
