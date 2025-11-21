【海外市場の注目ポイント】欧、英、米ＰＭＩに注目

　本日はユーロ圏及び加盟主要国、英、米の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が発表される。ユーロ圏及びドイツの製造業ＰＭＩはともに改善見込みも、ドイツ製造業は節目の
５０には届かない見込み。英、米はともに前回から悪化見込み。予想を超える悪化を見せると要注意。
　　
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想　49.8　前回　49.6（製造業PMI（購買担当者指数）)
　　
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想　53.9　前回　54.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)
　　
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想　50.1　前回　50.0（ユーロ圏製造業PMI)
　　
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想　52.9　前回　53.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
　　
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想　49.3　前回　49.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
　　
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想　52.1　前回　52.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
　　
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45
予想　52.1　前回　52.5（製造業PMI・速報値)
予想　54.5　前回　54.8（非製造業PMI・速報値)　
予想　54.4　前回　54.6（コンポジットPMI・速報値)