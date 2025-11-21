東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（10月）08:30

結果 3.0%

予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)

結果 3.0%

予想 3.0% 前回 2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

政府は21兆3000億円規模の経済対策を閣議決定、補正の一般歳出17兆7000億円程度



片山財務相

為替介入は選択肢として考えられる、介入は対応策の一つとして含まれる

過度な為替変動生じた場合適切な措置講じる、日米財務相共同声明に沿って適切に対応



植田日銀総裁

コアCPIは来年度前半にかけ2％下回る見通し、データを見ながら利上げを適切に判断する

円安進行は消費者物価の押し上げ要因になる、為替の物価への影響注意深くみていきたい

実質金利は極めて低い水準にある、来春闘の初動のモメンタムを確認していくこと重要

ファンダメンタルズを反映し安定的に推移が望ましい、市場動向を引き続き注視していく



【米国】

ベッセント米財務長官

データ不足・手探り状態なら利下げは「予防的措置」と位置付けられてきた

FRBは3回目の利下げをすべき、利下げサイクルを継続・完結すべきだ

外部サイト