俳優の小沢仁志（63）が20日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。ディズニーリゾートで一番好きなアトラクションを挙げる場面があった。

そのコワモテぶりから“顔面凶器”と称される小沢はAIの進化で「AIが目的地まで運んでくれる車がそのうち出るって言うじゃん」と切り出すと、「嫌じゃない？何か」とコメントした。MCの飯島直子が「怖がり屋さんだから、こう見えても」と苦笑すると、「まあまあ。俺に言わせれば、ディズニーランドの絶叫系に乗るのと大して変わらないわけ」と強調した。

「俺は自分でやることはいいの。アトラクションで人に命を預けたり、みんながさ、“(ディズニーランドの)スペース・マウンテン乗ろうよ”って。なんでさ、お前ら金出してあんな危ないことするのって。俺はプロだから、（金を）もらって危ないことする」との持論を述べた。

さらに「ビッグサンダー・マウンテンだって嫌だったのに、みんなが“乗ろうよ”っていうから乗ったよな。表から見てると意外とスピードが遅いのなって。これならいけるかもなって乗ったの。乗ったら全然嫌なんだよ」と回顧。「俺はイッツ・ア・スモールワールドが一番好きだから、あれに乗っている時は、世界中の子供たちみんなから…。あれが一番平和なの」と力を込めた。

飯島が「（ディズニー）シー行きたいの」と話せば、「今度みんなで行く？」と小沢。飯島は「行く！連れて行ってくださいよ、ディズニーシー」とノリノリ。

小沢は「前チビ2人、うち娘2人いるからさ、行った時さ、“乗りたい乗りたい”って言ってさ。すっげえ嫌なのに乗せられたワケ」とも回顧。フリーフォール型のアトラクション「タワー・オブ・テラー」を訪れた模様で、「一番上に入った時さ、窓が開くねん。すげえ高いの。これ見よがしに見せといて。そっから落下するのよ。俺は隅っこの手すりにしがみついてる時に、みんな“キャー！”と言うじゃん。落ちて、終わったと思うじゃん。声で“そんなに怖いか。じゃあもう1回”って（アナウンスがあって）上がった時に、俺、知らない客のいる前で“うるせえな！お前らのせいでもう1回だろ！ばかやろう！”って言ったらまたバーンと（上がってから落下して）いって“キャーッ！”って」と回顧。「最悪。俺“降ろしてくれ”って言ったもん。2回目は」と続けた。

またジェットコースターのようなアトラクションでは終盤に写真を撮影されて売られているが、小沢はいつも恐怖で下を向いているために「後頭部しか写ってないよ」と苦笑した。

飯島が「怖かったんだね」と語りかけると、小沢は「いやあヤバいよ」「後になったらこうやってしゃべれるけど。当時はめっちゃムカつくよ」とボヤキ節。それでも「好きだから行くんでしょう？」と言われ「うん」と笑顔でうなずいた。