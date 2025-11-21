½»Âð¡¦ÅÔ»ÔÇÀÂ¼·úÀßÉô¡ÖÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë½Å»ë¡×¡¡Ãæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ½»Âð¡¦ÅÔ»ÔÇÀÂ¼·úÀßÉô·úÃÛ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦²Êµ»»Ê¤ÎÄ¥´ç¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤¬¤ó¡ËÉû»ÊÄ¹¤Ï¡¢¿·²Ú¼Ò¤¬20Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿·ÐºÑÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ±ßÂî²ñµÄ¡×¤Ç¡¢ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤ò¤è¤ê½Å»ë¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤½»Âð¡¢ÎÉ¤¤µï½»¶è¡¢ÎÉ¤¤¼Ò¶è¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢ÎÉ¤¤»Ô³¹¶è¡×¤È¤¤¤¦¡Ö»Í¤Ä¤ÎÎÉ¤¤·úÀß¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿Í¡¹¤Î¼Á¤Î¹â¤¤À¸³è¤ä¿·¤¿¤Ê¶ÈÂÖ¡¦»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ´ÖÅª´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÅÔ»ÔÈ¯Å¸¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ297¤ÎÃÏµé»Ô¡Ê¾Ê¤Î¸©¤Î´Ö¤Î¹ÔÀ¯Ã±°Ì¡Ë°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤È152¤Î¸©µé»Ô¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÁ´ÌÌ¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï½»Âð300ËüÅïÍ¾¤ê¡¢µï½»¶èÌó18Ëü¥«½ê¡¢¼Ò¶è3Ëü¥«½êÍ¾¤ê¡¢»Ô³¹¶è3800¥«½êÍ¾¤ê¤òÄ´ºº¤·¡¢²ÝÂê¤È²þÁ±ºö¤Î¥ê¥¹¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¥»á¤Ï¡¢¡´ûÂ¸·úÃÛÊª¤Î²þ½¤¡¦³èÍÑ¤Î¶¯²½¢ÅÔ»Ô¤Î¸Å¤¤µï½»¶è¤ÎÀ°È÷¡¦²þ½¤¤Î¿ä¿Ê£´°À°¼Ò¶è¡Ê´°·ë·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤Î·úÀßÂ¥¿Ê¤Ï·µà²½¤·¤¿»Ô³¹¶è¤ä¹©¾ì¥¨¥ê¥¢¡¢¡Ö¾ëÃæÂ¼¡ÊÅÔ»Ô³«È¯¤Î²áÄø¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¸Å¤¤Â¼Íî¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¡¦²þ½¤¿ä¿Ê¥ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¦ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¦²þ½¤¤Î¶¯²½§ÅÔ»ÔÀ¸ÂÖ·Ï¤Î½¤Éü¨Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÎÊÝ¸î¡¦·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÇ¤Ì³¤Î¼Â»Ü©°ìÏ¢¤ÎÌ±À¸¡¦°ÂÁ´¡¦È¯Å¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅý°ìÅª¼Â»Ü¡Ý¤Î½ÅÅÀÇ¤Ì³¤òµó¤²¤¿¡£Ä¥»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤À¸³è¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£