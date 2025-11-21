「台湾有事は日本の存立危機事態になり得る」との高市早苗総理の国会答弁がきっかけで日中関係が急速に悪化している。こうした中、一部有識者らから「質問自体が悪い」と質問した立憲・岡田克也議員に批判が出ていることについて、立憲・野田佳彦代表が「筋違いの批判だ」「答弁がおかしい」などと述べた。

【映像】野田代表「筋違いの批判だ」

立憲・野田代表は21日の会見で、「『岡田議員の質問自体が悪かった』との批判が出ているがどう思うか」と問われると、「質問者が批判される筋合いではないと思います。外務大臣を経験をした野党議員が安全保障についてああいう観点から質問するのは当たり前なことだと思います。それが悪いと言われること自体がおかしい。答弁がおかしいんですよ。野党で外務大臣経験者だったら過去の総理の発言をめぐって真意を確かめたいと思うのが当然じゃないですか、そっから驚いた発言が出てきた。筋違いの批判だと思います」と話した。

さらに「日中関係悪化が進んでいる現在の状況」についての見解を問われ、「アメリカですら曖昧戦略、日本だけ曖昧さを払しょくして明解に答えることは間違いなく国益を損ねることだと思うし、国際関係に影響与えることは間違いない。明らかに勇み足だったと思う。具体的な明言はしないと本人もおっしゃっているので反省していると思いますので、ぜひこれからは公式見解をしっかり繰り返し繰り返し言い続けていくしかないと思います」と述べた。

総理経験者として“発言の撤回”についてどう考えるか質問が出ると、「逆にもうお互い煽らないようにした方がいいと思いますので、総領事のある種品位のない罵声のようなコメント、あるいは局長の手を突っ込んだ尊大な態度等々、あの中で撤回に追い込まれた感というのもこれも決していいとは私は思いませんので、本位と公式見解を丁寧に説明を繰り返すことに尽きると思います」と話した。

また「岡田議員の質問が逆に批判されるなど、立憲の政権に対する姿勢が批判されるような状況にあるが、立憲として政権対峙の仕方、変えずにいるべき点、変えるべき点などがあるか」と考えを問われると、「世界中がトランプ大統領に忖度する風潮があり、日本では高市総理大臣に忖度するような、迎合するような特にネット世論があるというのは私は極めて危険だと思う。質すべきことは質す、間違っていれば間違っているという当たり前のことをきちっと、この勢力が必要だと思う。そういう役割を毅然として果たしていきたい。我々の姿勢、変えるべき点はないと思います」と話した。（『ABEMA NEWS』より）