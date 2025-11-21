韓国の人気俳優・カン・ハヌル、映画やドラマには欠かせない名優・ユ・ヘジン、Ｎｅｔｆｌｉｘ「おつかれさま」で一途な最高夫を演じたパク・ヘジュンが出演する映画「ＹＡＤＡＮＧ／ヤダン」が、２０２６年１月９日（金）より、新宿バルト９ほか全国公開が決定した。

韓国に実在する国家権力と裏社会、善悪の境界で暗躍する存在“ヤダン”。野心に取り憑かれ、闇に落ちた“検事”。権力の罠にはまり、正義を見失った“刑事”。３人の狂気が交錯し、全てを奪われた“ヤダン”が仕掛ける、壮絶にして華麗な前代未聞の復讐劇が幕をあける。

主人公を演じるのは、映画「ラブリセット ３０日後、離婚します」や、Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「イカゲーム」「椿の花咲く頃」などで、自然体な演技が魅力的と話題のカン・ハヌル。本作では情報と頭脳を武器に、国家と裏社会を操る影の存在“ヤダン”として、これまでの爽やかなイメージを一新、ダークで過激なキャラクターを演じている。

そして映画「破墓 パミョ」「タクシー運転手 〜約束は海を越えて〜」など、さまざまな作品で記憶に残る演技を披露しているユ・ヘジンが出世欲の強い検事を演じ、ドラマ「夫婦の世界」でクズ過ぎる不倫夫から、ドラマ「おつかれさま」まで幅広い活躍を見せるパク・ヘジュンが、荒くれ者だが情に厚い刑事を演じている。

これまで映画で描かれてこなかった“ヤダン”という、謎めいた存在を主人公に据え、犯罪の裏側に潜む密約の世界を描き、従来の犯罪映画とは一線を画す、新たな犯罪ノワール新章が披露される予定だ。