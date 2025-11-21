「あまおう®ホリデー ミルクティー」「あまおう®ホリデー ティーエード」「HOTあまおう®︎ホリデー クリーミー ミルクティー」ってどんなドリンク？

「あまおう®ホリデー」

2025年11月27日（木）から期間限定で発売される、「あまおう®ホリデー」は大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだシリーズ。

芳醇な紅茶とまろやかなミルクのハーモニーが楽しめる「あまおう®ホリデー ミルクティー」と、あまおうのフレッシュな味わいを堪能できる、ホリデーシーズン初登場の「あまおう®ホリデー ティーエード」、そしてクリーミーな口当たりと甘い香りが際立つ寒い冬にぴったりの「HOTあまおう®ホリデー クリーミー ミルクティー」の3種が登場です！



「あまおう®ホリデー ミルクティー」ICED/M 670円



甘酸っぱくジューシーなあまおうを堪能するミルクティー。あまおうの甘くフレッシュな香りの「あまおう®︎和紅茶」に、あまおうピューレを使用したぷるぷるのゼリーと濃厚なソースを合わせています。

「あまおう®ホリデー ミルクティー」

編集部員実食コメント

まずあまおう®のソースとゼリーの味わいが全面に広がり、イチゴの酸味と甘みが思う存分堪能できます！

ソースとゼリーがミルクティーとしっかり混ざり合うことでまろやかなストロベリーミルクティーに味わいが変化するため、ぜひよく混ぜて2つの味わいを楽しんでみて！

「あまおう®ホリデー ティーエード」ICED/M 670円

甘くフレッシュな香りの「あまおう®︎和紅茶」に、あまおうピューレを使い、ストロベリー果肉を入れたソースとゼリーがイン。和紅茶は、あまおう果汁を吹き付けて風味づけをされています。あまおうの魅力をめいっぱい堪能できる、ジューシーなフルーツティーです。

「あまおう®︎ホリデー ティーエード」

編集部員実食コメント

甘さ控えめな和紅茶とあまおうの果肉の組み合わせの相性が抜群！

罪悪感なく飲み続けられるちょうどいいバランスの味わいでした。読書の時間のおともなどにおすすめです♪



【実食レポート】「HOTあまおう®ホリデー クリーミー ミルクティー」

「HOTあまおう®︎ホリデー クリーミー ミルクティー」HOT/S 640円

国産茶葉にこだわった、まろやかな風味の「あまおう®︎和紅茶」に、あまおうソースを合わせ、ミルクフォームをトッピング。

コクのあるクリーミーな味わいと、あまおうの甘く華やかな香りがふわっと広がります。寒い季節にぴったりの、ほっこりあたたまる上品な1杯です。

「HOTあまおう®︎ホリデー クリーミー ミルクティー」



編集部員実食コメント

コクを感じるクリーミーなミルクティーにあまおうの甘みを感じる、とてもやさしい味わいでした。

HOTドリンクということもあり、これから始まるイルミネーションなどで、この「HOTあまおう®︎ホリデー クリーミー ミルクティー」を片手に冬の夜を楽しんでみてはいかが♪



そろそろイルミネーションやツリーが街を彩るようになる季節。

「あまおう®ホリデー」で一足早くクリスマス気分の特別なひとときを過ごしましょう♪



■「あまおう®ホリデー ミルクティー」「あまおう®ホリデー ティーエード」「HOTあまおう®︎ホリデー クリーミー ミルクティー」

販売期間：2025年11月27日（木）〜期間販売限定

先行販売：11月20日（木）〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

モバイルオーダー先行販売：11月25日（火）〜 商品取り扱い全店にて

※トッピングのみ全店で11月27日（木）より販売

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり

カスタマイズ：「あまおう®ホリデー」は、全て追加トッピング2つまで可能



Text：鳥羽美咲

