谷川萌々子がワンフェイクで3人置き去り!! 欧州CLで華麗にゴール
バイエルン女子のMF谷川萌々子が20日、UEFA女子チャンピオンズリーグのパリSG戦で逆転ゴールを決め、3-1の勝利に貢献した。
谷川が先発出場したチームは前半に先制を許すも、すぐさま同点に成功した。すると前半34分、ペナルティエリア左でボールを受けた谷川が右足でシュートを放つと見せかけて前進。このキックフェイントで一気に3人を置き去りにすると、冷静に右足でゴールに流し込んで逆転ゴールを奪った。
チームはその後1点を追加して3-1で勝利。開幕4試合で3勝1敗の好発進を飾っている。
Quality from Tanikawa #UWCL pic.twitter.com/ofSpvtI2XG— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 21, 2025