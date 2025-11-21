今季からアビスパの監督に就任した

アビスパ福岡は11月21日、金明輝（きん・みょんひ）監督との契約を更新し、明治安田J1百年構想リーグおよび2026-2027シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと正式発表した。

金監督は兵庫県伊丹市出身で、1981年5月8日生まれの44歳。現役時代はジェフユナイテッド市原（現ジェフ千葉）やヴァンフォーレ甲府、韓国の城南一和天馬などでプレー。国内外のクラブで経験を積んだ後、2011年シーズン限りで現役を引退した。

指導者としては2012年にサガン鳥栖の下部組織のコーチとしてキャリアをスタートさせると、2018年にトップチーム監督に就任。一度、コーチを挟み、2019年途中から2021年シーズンまで鳥栖の監督を務めた。2023年からFC町田ゼルビアでヘッドコーチを務め、2025年からアビスパ福岡の監督に就任していた。

今季アビスパは11勝12分け13敗の12位。固い守備をもとにJ1残留を果たしたが、来季以降はさらなる飛躍が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）