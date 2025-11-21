NHKは21日、2027年度前期の連続テレビ小説（第116作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「巡（まわ）るスワン」で、ヒロインは森田望智（みさと、29）。脚本はお笑い芸人のバカリズム（49）、制作統括は桑野智宏氏が務める。

森田が演じるのは刑事に憧れて警察官になった女性警察官。“何も起こらない日常”を守る生活安全課がテーマで、現代の長野県を舞台にした物語。

森田は大役に「朝ドラという大きな歴史の中のバトンの1つをお預かりさせていただくことを凄く光栄に思っています」と感謝。「今回お話を聞いて日常に凄く溶け込む朝ドラになるんじゃないかと思う。朝起きて歯磨きをして朝ドラを見て服を着て…ルーティンの中に当たり前にあって。でもなくてはならない、そんな朝ドラになればいいなと思う」と抱負を語った。

「おかえりモネ」（21年前期）や「虎に翼」（24年前期）に出演経験がある森田は今作の主演抜てきに「本当にびっくりびっくりびっくりびっくりな気持ちで、最初本当に驚いて、なぜ私なのかわからなくて。特別キラキラしてるわけでもなく可愛いとかいうわけでもなく、才能に秀でてるとかでもなく」と自身を分析。「どんなお話なんだろうって聞いた時に、当たり前の日常を毎日頑張っていて…凄く共感性のある主人公だなと思いました」として「だったら私に凄く近いかもしれない。見てくださっている方にも画面越しでしゃべりかけられる距離感で、そういうヒロインだったらキラキラしてなくても出来るんじゃないか」と終始笑顔で自虐交じりに語った。

今回はキャスティングが行われたとしてオファーのタイミングは「10日ほど前」だったと回顧し「マネージャーさんに取材があるよって言われて行ったら、桑野さんたちが居て。“2027年度のヒロイン決まりました”っていうのをサプライズしていただいて」とドッキリ仕立てで明かされたと説明。「びっくりがいくらあっても足りないくらいびっくり。“青天の霹靂”とはこのことかというくらい。開いた口が塞がらないくらい驚きました」と振り返った。

過去に朝ドラヒロインのオーディションを受けたことがあるかと質問されると「よくぞ聞いてくれました！10代の頃から受けてきて、でも書類で大体落とされて、苦い思い出がオーディションにはあって。ご縁のないものだと勝手にずっと思っていた」と告白。「『おかえりモネ』の清原果耶ちゃんであったり『虎に翼』の伊藤沙莉ちゃんであったり、主演で先頭に立って頑張っている同じ世代の女優さんたちを見てきているので、だからこそものすごく尊敬と怖さもある。彼女たちに負けないように、NHKでお世話になった皆さんにも恩返しができるように頑張っていかなくてはと思っております」と意気込んだ。

「やっぱり両親に1番最初に伝えたいなと思っております。桑野さんに言うなって言われてましてずっと言えてなかったので、真っ先に電話かけようと思います」と微笑んだ。