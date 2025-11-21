【ＢＳテレ東】12月1日（月）～今年もやります！歌謡ナイト！懐かしの歌謡曲やニューミュージックや演歌など、愛される名曲の数々を7日間連続放送！
ＢＳテレ東では、2024年12月1日（月）から12月7日（日）の7日間、ゴールデンタイムに「ＢＳテレ東 歌謡ナイト！」と銘打って、毎日、新作の大型歌番組を編成します。
ＢＳで人気の高い歌番組をぜひ、お楽しみください！
🎵12月1日（月）夜7時
ＢＳテレ東開局25周年記念番組
「池上彰×徳光和夫 ヒット曲が語る昭和100年史」
🎵12月2日（火）、12月3日（水）、12月4日（木）夜6時 三夜連続
「日本歌手協会歌謡祭」
🎵12月5日（金）夜7時
ＢＳテレ東開局25周年記念番組
「武田鉄矢の昭和は輝いていた 特別編」
昭和歌謡100年～名曲を生んだ黄金タッグと宿命のライバル～
🎵12月6日（土）夜6時30分
ＢＳテレ東開局25周年記念番組
「第58回 日本作詩大賞」※生放送 ４Ｋ制作
🎵12月7日（日）夜7時
ＢＳテレ東開局25周年記念番組
「あの年この歌 ～時代が刻んだ名曲たち～」
詳細は「ＢＳテレ東 歌謡ナイト！2025」公式サイトまで
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/kayonight2025/