歌手の円広志が２１日、大阪市の扇町公園で、自身がメーンＭＣを務めるカンテレの情報番組「よ〜いドン！」と「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」がコラボした「カンテレ祭り！２０２５ よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」の大取材会に参加。自身が“関西のお昼の顔”となり、２００８年から放送している長寿番組への愛着を語った。

取材会に先がけて乾杯イベントが行われ、円広志が作詞作曲したオリジナル乾杯ソング「みんなで乾杯！」に合わせて両番組の出演者と元気よく乾杯した。一般客にも公開された取材会が始まった中、円はビールを１杯、２杯と飲み進めて上機嫌な様子。報道陣から１日の酒量を問われると「“酒量”は“終了”がないです」と親父ギャグで返すほどだった。

昨年は「よ〜いドン！」のみで行われたフェスだったが、今年は「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」とコラボするなど規模が拡大。今年も大勢の客が詰めかけ、盛況の様相を見せた。来年以降の同フェスについての野望を聞かれると、「ぜひ年中やってもらいたいぐらい。いろんなイベントをここで、関西テレビでやるのは絶対面白いと思うんですよ。ただ、この『よ〜いドン！フェス』は今回は飲み大会になってますけども、芸術とかいろんなことに利用してやればいいじゃないですか」と語った。

フェスについてはさらなる規模拡大をもくろむ円だったが、個人的な野望はおとなしかった。「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」のコメンテーター枠を狙っているかを問われると、「全国ネットとなるとつらいなあ。それはもう東京の人とか俺のこと死んだと思ってるからね」と冗談を交えながら「僕はもう『よ〜いドン！』で精いっぱいで、この番組で僕はもう最後にしたいぐらいの気持ちでやってるんで。他の番組にはちょっと目もくれなくてやろうということなんで。ひょっとしたら『探偵ナイトスクープ』とか出るかもしれません」とほろ酔いな様子で「よ〜いドン！」ほぼ一筋を宣言した。

「とりあえずこの番組なんですよ。僕は。『よ〜いドン！』が楽しいし、『よ〜いドン！』で月曜日から金曜日までね。ちょっとしんどい時もあるんですけど、朝起きてしんどい時でも『よ〜いドン！』に出たら元気になって帰る。だからこれ、ボケ防止にもいいし、体にもいいし、本当に僕の健康の素なんで、これだけを頑張ります」と番組への愛情を見せた。