巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参列した。取材に応じた原氏が長嶋さんへの思いを明かした。

長嶋さんについて改めて「本当に長嶋さんの功績、我々に残してくれた本当に大きな物で。最後にまたこの東京ドームでお別れの会を開いていただいた。私もそこに出席することができた。本当に私にとって感激しております。特に今日はファンの皆様も手を合わせることができる、お別れを言えるということがまさに長嶋、ミスターが野球人生というものを歩んでこられた、徳だろうと。素晴らしい、さんぜんと僕の中で輝きっぱなしですね」と話した原氏。選手としても監督としても背中を追ってきた存在だったと問われると「とにかく格好が良かったというね。それとベストを尽くした。ベストを尽くすという言葉の大きさを教えてくれた恩師の１人ですね」と振り返った。

この日、東京ドームで長嶋さんとのお別れが実現したことについては「ですからもう本当に必然だと思いますね。長嶋茂雄人生そのものが、最後にこの東京ドームという舞台でお別れをできるという、その会をされているということはですね本当に素晴らしい人生だったというふうに。もういらっしゃらない、お眠りください、ということですね。これもやっぱり忘れないと思いますね」と穏やかな表情で話すと、「今度ＮＰＢのね長嶋茂雄賞ということも含めてですね、あれも野球界において大きな事だし、未来永劫、長嶋茂雄という名前が残るというのがね僕ら、同じチームの先輩でもあるわけで。そういう方の名前が未来永劫続くというのは野球界にとっても後輩にとっても大変喜ばしいことです」と話した。