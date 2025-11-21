クマ耳のボブとゆきだるまティムのぬいぐるみなど5種類！セガプライズ「ミニオン」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。
今回は2025年11月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します☆
セガプライズ「ミニオン」グッズ
登場時期：2025年11月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
キュートで個性豊かな「ミニオン」たちのグッズが、2025年11月もセガプライズに続々登場。
マスコットやぬいぐるみをはじめ、実用的な雑貨グッズなど全部で5種類がラインナップされます☆
ミニオン プラチナムザッカぬいぐるみリュック“ボブ”
登場時期：2025年11月7日より順次
サイズ：全長約20×1×34cm
「ボブ」の姿がキュートな、ぬいぐるみ型リュック。
背負い紐は「ボブ」のお洋服の肩紐になっており、背負うと「ボブ」がぶら下がっているかのよう！
目立つこと間違いなしの、かわいいプライズです☆
ミニオン マスコット“ボブ&ゆきだるまティム”
登場時期：2025年11月14日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（ボブ（赤）、ティム（赤）、ボブ（緑）、ティム（緑））
冬をイメージした姿の「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみ。
「ボブ」はクマ耳の帽子とふわふわのマフラーを身につけています。
「ボブ」のお気に入りのぬいぐるみ「ティム」は、かわいらしいゆきだるま姿。
マフラーの色違いでそれぞれ2種、あわせて4種類の展開です！
ミニオン プラチナムザッカショルダーバッグ“ボブ&ゆきだるまティム”
登場時期：2025年11月14日より順次
サイズ：全長約10×10×22cm
種類：全2種（ボブ、ティム）
冬の装いをした「ボブ」と「ティム」が、ショルダーバッグとして登場。
クマ耳の帽子を被った「ボブ」と、ゆきだるま姿の「ティム」をデザインした、ぬいぐるみ風のショルダーバッグです。
肩から下げれば、コーデのアクセントにもなる、ユニークなショルダーバッグです☆
ミニオン Lぬいぐるみ“ボブ&ゆきだるまティム”
登場時期：2025年11月21日より順次
サイズ：全長約16×16×28cm
種類：全2種（ボブ、ティム）
セットで飾りたくなる、帽子をかぶった「ボブ」と、ゆきだるま姿がかわいい「ティム」のぬいぐるみ。
お揃いの赤いマフラーを巻いた、クリスマスシーズンにもぴったりなグッズです！
ミニオン プラチナムザッカfuwa&hugブランケット
登場時期：2025年11月21日より順次
サイズ：全長約140×2×100cm
もこもこ素材のブランケットは、ひんやりする季節にうれしいグッズ。
「ミニオン」たちが、くたっとリラックスしているデザインと、淡いカラーがポイントです☆
冬らしい姿のぬいぐるみやマスコットのほか、実用的なバッグやブランケットが続々ラインナップ。
セガプライズの「ミニオン」グッズは、2025年11月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
