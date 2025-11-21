ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。

今回は2025年11月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期：2025年11月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

キュートで個性豊かな「ミニオン」たちのグッズが、2025年11月もセガプライズに続々登場。

マスコットやぬいぐるみをはじめ、実用的な雑貨グッズなど全部で5種類がラインナップされます☆

ミニオン プラチナムザッカぬいぐるみリュック“ボブ”

登場時期：2025年11月7日より順次

サイズ：全長約20×1×34cm

「ボブ」の姿がキュートな、ぬいぐるみ型リュック。

背負い紐は「ボブ」のお洋服の肩紐になっており、背負うと「ボブ」がぶら下がっているかのよう！

目立つこと間違いなしの、かわいいプライズです☆

ミニオン マスコット“ボブ&ゆきだるまティム”

登場時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ボブ（赤）、ティム（赤）、ボブ（緑）、ティム（緑））

冬をイメージした姿の「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみ。

「ボブ」はクマ耳の帽子とふわふわのマフラーを身につけています。

「ボブ」のお気に入りのぬいぐるみ「ティム」は、かわいらしいゆきだるま姿。

マフラーの色違いでそれぞれ2種、あわせて4種類の展開です！

ミニオン プラチナムザッカショルダーバッグ“ボブ&ゆきだるまティム”

登場時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約10×10×22cm

種類：全2種（ボブ、ティム）

冬の装いをした「ボブ」と「ティム」が、ショルダーバッグとして登場。

クマ耳の帽子を被った「ボブ」と、ゆきだるま姿の「ティム」をデザインした、ぬいぐるみ風のショルダーバッグです。

肩から下げれば、コーデのアクセントにもなる、ユニークなショルダーバッグです☆

ミニオン Lぬいぐるみ“ボブ&ゆきだるまティム”

登場時期：2025年11月21日より順次

サイズ：全長約16×16×28cm

種類：全2種（ボブ、ティム）

セットで飾りたくなる、帽子をかぶった「ボブ」と、ゆきだるま姿がかわいい「ティム」のぬいぐるみ。

お揃いの赤いマフラーを巻いた、クリスマスシーズンにもぴったりなグッズです！

ミニオン プラチナムザッカfuwa&hugブランケット

登場時期：2025年11月21日より順次

サイズ：全長約140×2×100cm

もこもこ素材のブランケットは、ひんやりする季節にうれしいグッズ。

「ミニオン」たちが、くたっとリラックスしているデザインと、淡いカラーがポイントです☆

冬らしい姿のぬいぐるみやマスコットのほか、実用的なバッグやブランケットが続々ラインナップ。

セガプライズの「ミニオン」グッズは、2025年11月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

