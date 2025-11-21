Ä¹Þ¼¹ä¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡×¤È¿ÇÃÇ¡¡¸½¾õ¤òÊó¹ð¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¡¦Ä¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢15Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡ªËÙ¹¾·½¸ù¡¢Ä¹Þ¼¹ä¡¢ÈÌ¼ã¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢15Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö15Æü¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¶ÛµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÆü16Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é2ÆüÌÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Øµ¢µþ¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ØÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡ÊBPPV¡Ë¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ¼À´µ¤ÏÆ¬°Ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ê¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÉÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¸½ºß¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¼£ÎÅ¡¦·Ð²á´Ñ»¡¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢28Æü¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÄ´¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æüº¢¤è¤ê»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢15Æü°¦ÃÎ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¸ø±éÃæ»ß¤È¤·¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Þ¼ËÜ¿Í¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ë¿¶ÂØ¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»ö¤¬·èÄê¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¸ø±éÃæ»ß¤ËºÝ¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î2026Ç¯¿¶ÂØ¸ø±éµÚ¤Ó¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ø¤Î¿¶ÂØÆþ¾ìµÚ¤Ó¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾ÜºÙ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
