「リトルナイトメア」開発元の最新作「REANIMAL」、PS5/Xbox Series X|S向けに体験版が配信開始。店舗別特典情報も公開
【REANIMAL】 2026年2月13日 発売予定 価格：5,720円
THQ Nordic Japanは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC向けホラーアドベンチャー「REANIMAL」を2026年2月13日に発売することを発表した。価格は5,720円。
本作はある兄弟が行方不明の友達を助け、故郷の島から逃げ出す物語で、暗闇に包まれた歪んだ世界で様々なクリーチャーたちから逃れ、脱出を目指す。
本日11月21日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PCダウンロード版の予約受付が開始。あわせてプレイステーション 5/Xbox Series X|S向け体験版の配信も開始された。また、対象店舗での店舗別特典情報も公開された。【REANIMAL | Pre-Order Trailer】
ブックオフ：アクリルボード
WonderGOO：ポストカード2種+缶バッジ3種
あみあみ：パスケース
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
Amazon.co.jp：ステッカー
ゲオ：ステッカー
ヨドバシカメラ/Joshin/ビックグループ/ヤマダ電機：クリアファイル
(C)2025 TARSIER STUDIOS TM AB. REANIMAL TM is developed by TARSIER STUDIOS TM AB and published by THQ Nordic TM GmbH, Austria. All rights owned and controlled by TARSIER STUDIOS TM AB & THQ Nordic TM AB. All rights reserved.