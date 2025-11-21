「クロミ」や「マイメロディ」たちと一緒に描いたブランケット！セガプライズ「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年11月7日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットを紹介します！
セガプライズ「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケット
©ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663078
投入時期：2025年11月7日より順次
サイズ：全長約140×2×100cm
種類：全1種（おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ペンギンボックス氏が描くSNS発の大人気漫画を原作にしたアニメ『おでかけ子ザメ』
町に”おでかけ”してくる子ザメちゃんとお友だちとのどこか切ないハートフルストーリーを描く人気作品です。
そんな『おでかけ子ザメ』と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、ふわふわなブランケットがセガプライズから登場。
「子ザメちゃん」と、「ハローキティ」や「クロミ」「マイメロディ」「こぎみゅん」「ポムポムプリン」など「サンリオキャラクターズ」のかわいいツーショットがたくさん描かれたデザインです。
ブランケットの暖かさとキュートなイラストで、ほっこりとした気分にさせてくれます☆
「おでかけ子ザメ」と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、かわいいブランケット。
セガプライズの「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットは、2025年11月7日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。
