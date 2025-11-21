ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年11月7日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットを紹介します！

セガプライズ「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケット

©ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663078

投入時期：2025年11月7日より順次

サイズ：全長約140×2×100cm

種類：全1種（おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ペンギンボックス氏が描くSNS発の大人気漫画を原作にしたアニメ『おでかけ子ザメ』

町に”おでかけ”してくる子ザメちゃんとお友だちとのどこか切ないハートフルストーリーを描く人気作品です。

そんな『おでかけ子ザメ』と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、ふわふわなブランケットがセガプライズから登場。

「子ザメちゃん」と、「ハローキティ」や「クロミ」「マイメロディ」「こぎみゅん」「ポムポムプリン」など「サンリオキャラクターズ」のかわいいツーショットがたくさん描かれたデザインです。

ブランケットの暖かさとキュートなイラストで、ほっこりとした気分にさせてくれます☆

「おでかけ子ザメ」と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、かわいいブランケット。

セガプライズの「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットは、2025年11月7日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

