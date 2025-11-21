チップ＆デール＆クラリスのクリア窓付ポーチ！セガプライズ ディズニー「Fluffy Cuties」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに投入される「チップ&デール&クラリス クリア窓付ポーチ 〜Fluffy Cuties〜」を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「チップ＆デール＆クラリス クリア窓付ポーチ 〜Fluffy Cuties〜」
登場時期：2025年11月7日より順次
サイズ：全長約9×8×13cm
種類：全3種（チップ、デール、クラリス）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
中に入れたものが見える、クリア窓付きのかわいいポーチが、仲良しの「チップ」「デール」「クラリス」のデザインで登場。
ふんわりした生地を使ったポーチにデザインされた、キャラクターたちの愛らしい姿がアクセントになっています！
マスコットを入れて持ち歩くのにちょうどいいサイズ。
お気に入りのマスコットと一緒にお出かけするときに使えます☆
チップ
大きなドングリを抱えてこちらを振り向く「チップ」
愛らしい姿が目を引く、クリア窓付きのポーチです！
デール
「デール」のポーチは、気持ちよさそうに寝ている姿。
落ち葉や木の実などのイラストもあしらわれた、秋らしいデザインです☆
クラリス
ハートからお顔を覗かせる歌姫「クラリス」
「クラリス」のデザインを見せても、クリア窓から収納したマスコットを見せても、かわいいポーチです！
入れたものが外から見える、クリア窓付きのポーチに「チップ」「デール」「クラリス」がラインナップ。
セガプライズの「チップ&デール&クラリス クリア窓付ポーチ 〜Fluffy Cuties〜」は、2025年11月7日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post チップ＆デール＆クラリスのクリア窓付ポーチ！セガプライズ ディズニー「Fluffy Cuties」 appeared first on Dtimes.