セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに投入される「チップ&デール&クラリス クリア窓付ポーチ 〜Fluffy Cuties〜」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「チップ＆デール＆クラリス クリア窓付ポーチ 〜Fluffy Cuties〜」

登場時期：2025年11月7日より順次

サイズ：全長約9×8×13cm

種類：全3種（チップ、デール、クラリス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

中に入れたものが見える、クリア窓付きのかわいいポーチが、仲良しの「チップ」「デール」「クラリス」のデザインで登場。

ふんわりした生地を使ったポーチにデザインされた、キャラクターたちの愛らしい姿がアクセントになっています！

マスコットを入れて持ち歩くのにちょうどいいサイズ。

お気に入りのマスコットと一緒にお出かけするときに使えます☆

チップ

大きなドングリを抱えてこちらを振り向く「チップ」

愛らしい姿が目を引く、クリア窓付きのポーチです！

デール

「デール」のポーチは、気持ちよさそうに寝ている姿。

落ち葉や木の実などのイラストもあしらわれた、秋らしいデザインです☆

クラリス

ハートからお顔を覗かせる歌姫「クラリス」

「クラリス」のデザインを見せても、クリア窓から収納したマスコットを見せても、かわいいポーチです！

入れたものが外から見える、クリア窓付きのポーチに「チップ」「デール」「クラリス」がラインナップ。

セガプライズの「チップ&デール&クラリス クリア窓付ポーチ 〜Fluffy Cuties〜」は、2025年11月7日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップ＆デール＆クラリスのクリア窓付ポーチ！セガプライズ ディズニー「Fluffy Cuties」 appeared first on Dtimes.