双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、自身のインスタグラムで育児での悩みを明かしています。

【写真を見る】【 中川翔子 】 “マミーブレイン？ボケボケしてます” 寝不足で “無意識に捨ててる” 「みんな眠くても頑張ってるんだ」世の母親たちに尊敬とエール





翔子さんは「マミーブレインてやつ？ボケボケしてます」とテキスト。絵日記でも「マミーブレイン？もホルモンのせいっぽい」と題して、ついぼんやりしてしまう日常を明かしています。とくに「絵日記描くのにマストな」タブレット用のペンシルを「1ヵ月くらいで2本なくした」とショックな出来事を綴り、「たぶん無意識のうちにどさくさに捨ててる」と推理しています。

翔子さんは「本当よくやる 新しい荷物 そのまますてた」と、この状態が非常に手強いものだと強調。久しぶりにYouTube撮影に臨んだ際も「言葉が出てこないし」「順序立ててしゃべれない」と愕然としている様子です。









翔子さんは「吐き戻しがこわくて眠れないので寝不足だからかなぁ」と、双子のいわゆる “サイレント吐き” を依然警戒していて、「みんな眠くても頑張ってるんだ」「すごいよ本当にすごい」「世の中のみなさんを尊敬します」と、同じように育児に取り組む世の母親たちに尊敬とエールを向けています。









フォロワーからは「産後ペン無くしますよね…すごいわかります」「紐つけてケータイにストラップみたいに付けときましょうよ！」「ソファの隙間にあるのでは」「その内赤ちゃんが独占し出す」など、ペンについての経験談や「産後ボケって言ってました」「私も子供の薬、自分の化粧筆、ゴミ箱に捨ててました」「少しでもいいから息抜きしながらやっていこう」など共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】