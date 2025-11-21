「台湾有事」は起こるのか。スタディサプリや予備校などで世界史講師を務める村山秀太郎さんは「台湾の“統一”は中国の長年の悲願。そこには、歴史的・地政学的な背景がある」という――。

※本稿は、村山秀太郎監修『すぐに使えるビジネス教養 地政学』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。

■中国の海洋進出

太平洋への出口を確保したい――。南シナ海で横暴を繰り返す中国の思惑

▼フィリピンと一触即発

海洋進出を図る中国は、その地歩を固めるために南シナ海での勢力拡大を目指しています。結果、周辺国と対立が深まり、東アジアの不安定化を招く要因となっています。

そもそも中国では、1980年代から「2050年までに太平洋の制海権を掌握する」という構想を立てていました。その具体的な戦略概念は3本の列島線で示されます。すなわち第一列島線、第二列島線、第三列島線を段階的に支配して、太平洋の半分を中国が管理しようというのです。

その手はじめとして積極的に進めているのが南シナ海の支配です。中国は2010年代中頃から南沙諸島に複数の人工島をつくって軍事施設を建設し、実効支配しようとしています。それにより、フィリピンとの対立が激化。フィリピンはアメリカとの協力を強化したり、インドと合同演習を行ったりして対抗していますが、中国の威嚇行動は止まりません。

▼国際裁判所も無視

中国が1953年に発行した地図には、南シナ海のほぼ全域を収める九段線というラインが描かれており、これをもとに権益を主張しています。その主張は2016年に国連仲裁裁判所によって退けられましたが、中国は判決に従おうとしません。

南シナ海には石油タンカーなどのシーレーンの要衝であるマラッカ海峡のほか、海底資源や豊かな漁場もあります。それらを押さえようとする中国に対抗すべく、アメリカなども動いていますが、くい止められていないのが現状です。

▼ビジネスに役立つ！

日本への石油タンカーなどが使う最大のシーレーンを南西航路といいます。この航路はマラッカ海峡を通過するため、中国に南シナ海を支配されると日本は大変なことになってしまいます。

■台湾有事

トランプ政権は台湾を守らない？ 中国が武力行使で台湾統一に及ぶ可能性

▼台湾は海洋進出の障害物

中国が長年の悲願としているのが台湾の“統一”です。

国共内戦で勝利した中国共産党が大陸を掌握し、中国国民党が台湾に逃れた1949年以来、中国（中華人民共和国）と台湾（中華民国）は台湾海峡を挟んで対立を続けてきました。中国は台湾統一を「使命」とし、現在の習近平政権も「ひとつの中国」を常々強調。人民解放軍の建軍100周年にあたる2027年までに武力行使に出るのではともいわれています。

ただし中国が台湾にこだわる理由は歴史的因縁だけでなく、地政学的に重要な理由があります。

台湾は第一列島線の中核に位置し、アメリカの影響下にあります。そのため、中国にとっては太平洋進出を邪魔する障害物となっているのです。

▼アメリカはどう動く？

台湾有事が本当に起こるかどうかというと、アメリカ軍が台湾海峡に目を光らせており、中国軍による台湾上陸も容易ではないため、可能性は低いといわれています。

また台湾が世界最大の半導体製造拠点で、有事によって半導体不足に陥った中国企業が打撃をこうむることも、武力行使を躊躇させる要因のひとつと考えられています。

しかし、アメリカのトランプ政権は歴代政権のように有事の際に台湾を守るかどうかわかりません。トランプ大統領が「半導体ビジネスを盗んだ」と台湾を非難したように、自国の経済的利益を第一に考え、軍事支援をしない可能性もあります。日本が巻き込まれる恐れもあるだけに、今後の動向が注目されます。

▼ビジネスに役立つ！

台湾・フィリピン間のバシー海峡を通る航路は、日本の重要なシーレーン。台湾有事で封鎖されるような事態になると、日本経済は重大な影響をこうむります。

▼トリビア

台湾は香港の二の舞になる？

香港は1997年にイギリスから中国へ返還された後も「一国二制度」により高度な自治と自由を保障され、金融・物流の拠点として輝きを放っていました。しかし、2019年の民主化デモを契機に中国政府の圧迫が強まり、20年に導入された香港国家安全維持法により、多くの民主派活動家やメディア関係者が逮捕・起訴されました。自由は奪われ、一国二制度は事実上崩壊。台湾もこれと同じ道を歩むと予測する識者も少なくありません。

■中国の脅威

対岸の火事ではない！ 中国が台湾を武力で統一したとき、日本はどうなる？

▼台湾統一を図る中国

中国は2027年までに台湾を武力で統一すると噂されています。この言説の信憑性はともかく、将来的に台湾有事があった場合、日本にとっても対岸の火事ではすまされない事態となります。

中国にとって台湾は、日本の南西諸島からつながる“ふた”のような存在になっており、太平洋への進出を図る際に不都合でしかありません。

その台湾を支配下に置くことができれば、中国海軍は太平洋へ自由に往来できるうえ、台湾への軍事基地建設により、かねてから目論んでいた西太平洋の覇権奪取が現実味を増してきます。

台湾有事の際には、沖縄が狙われるかもしれません。

中国の隣に位置し、アメリカの同盟国である日本は、中国にとっては“目の上のたんこぶ”です。自衛隊のみならずアメリカ軍の基地が各地に設置されていることが、中国に対する抑止力となっているのです。なかでも米軍基地が集中している沖縄は、中国を牽制する日本の防衛戦略における重要拠点。中国軍のミサイルの標的になることも十分に考えられるでしょう。

▼日本も標的に？

台湾統一を成し遂げた中国は、日本を中立化すべく動くのではないかという意見もあります。アメリカを日本から引き離し、軍事的脅威を排除しようというものです。

中立状態にしておいて、中国の影響力を高めていき、ゆくゆくは支配下に置く――。中国はそうしたシナリオを描いているのでしょうか。

▼ビジネスに役立つ！

日本政府は在日米軍に対し、「思いやり予算」と呼ばれる経費を自主的に支払っています。その額は2022〜26年度の年度平均で2110億円に上ります。

▼トリビア

尖閣諸島の重要性とは？

日中間には、尖閣諸島の領有権問題があります。日本が明治時代から実効支配してきましたが、1960年代末に中国と台湾が領有権を主張しはじめ、現在まで解決していません。尖閣諸島は第一列島線の内側に位置しており、台湾や沖縄本島との距離もよい場所です。中国にとっては、ここを押さえることで周辺海域の地下資源を開発できるうえ、東シナ海の内海化にもつながります。そうした理由で、中国は領有権を狙い続けているのです。

■日本が選ぶ道

アメリカか中国か――日本外交は二大国のどちらと手を組むべきか？

▼アメリカは最重要パートナー

世界は多極化しつつありますが、アメリカと中国が二大国であることに違いはありません。これからの国際秩序は、両国を中心に形成されていくでしょう。そこで日本に突きつけられるのが、アメリカと中国のどちらにつくべきかという問題です。

アメリカとは75年以上にわたって同盟関係にあり、戦後日本の安全保障と経済成長は、この関係に支えられてきました。日本にとってアメリカは最も重要なパートナーで、アメリカの存在を抜きに、日本の平和と繁栄を語ることはできません。

アメリカと中国の政治的・経済的な対立を考えると、日本もアメリカ寄りの姿勢を示すことになります。

中国との間には、日本も尖閣諸島問題などのトラブルを抱えています。しかし、経済的には密な関係にあるため、日中関係を軽んじられないというのが現実です。

▼アメリカ離れが進む

そうしたなか、アメリカのトランプ大統領は日米同盟への不満を繰り返し、有事の際の日本防衛義務にも疑念がもたれるようになってきました。

村山秀太郎監修『すぐに使えるビジネス教養 地政学』（フォレスト出版）

朝日新聞が2025年4月に実施した世論調査では、「（日本は）なるべく自立したほうがよい」と答えた人が68％にのぼり、「なるべく従ったほうがよい」の24％を大きく上回りました。日本では戦後はじめて「アメリカ離れ」といえる風潮になりつつあるといわれているのです。

今後も対米追従の姿勢でいくのか、それとも方向転換をするのか、日本には決断が求められています。

▼ビジネスに役立つ！

2023年の日本の貿易相手国（輸出入総額）上位5カ国は中国、アメリカ、オーストラリア、台湾、韓国。2007年以降、アメリカに代わり中国が1位になりました。

