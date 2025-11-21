

フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ

ANAインターコンチネンタルホテル東京は、吹き抜けのロビーを見渡せる空間「ブリュワーズ コーヒー＆バー」（3FL.）において、11月1日から来年1月4日までの期間、160年以上の歴史を誇るフランス・パリ発祥のフレグランスメゾン「ロジェ・ガレ」とのコラボレーションによる新企画「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」を提供している。



「ロジェ・ガレ」の香水



「ロジェ・ガレ」の香水

同スイーツブッフェでは、「ロジェ・ガレ」の2025年クリスマスコフレをはじめとするホリデーシーズンアイテムの華やかな世界観から着想を得た、イチジクやジンジャー、バニラなどを使用した15種類のスイーツをブッフェ形式で存分に楽しめる。



ブッフェ台に並ぶスイーツ



ブッフェ台に並ぶスイーツ

ブッフェ台には、「ロジェ・ガレ」の象徴的なアイテムである「サボン パフュメ」（丸形ソープ）をイメージしたフィナンシェや、ロゴ入りチョコレートをのせたマカロン、さらにはバニラマドレーヌやウイークエンド・シトロンなど、フレンチスタイルのスイーツが並ぶ。



スイーツを予めスタンドにセットしたアフタヌーンティースタイル

希望の人には、スイーツを予めスタンドにセットしたアフタヌーンティースタイルでテーブルにサービスし、スイーツはブッフェカウンターから自由に追加できる。



7種類のセイボリー

セイボリー（塩味のメニュー）には、「パテ・ド・カンパーニュとピスタチオクランブル ラズベリー添え」や「スモークサーモンとトリュフクリームチーズ」など、甘いスイーツの合間に楽しめる料理を7種類、ワンプレートに盛り付けてテーブルまで届ける。



「ロンネフェルト」の紅茶

また、飲み物は、コーヒーやドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の紅茶、各種アイスフレーバーティーなど全16種を、セルフサービスで自由に楽しめる。



「ロジェ・ガレ」のミニサイズ香水サンプル

さらに、来場特典として、スイーツブッフェを利用した人に「ロジェ・ガレ」のミニサイズ香水サンプル（数量限定、なくなり次第終了）をプレゼント。



「ロジェ・ガレ」の香水

色彩豊かなスイーツとともにパリの煌めくホリデーシーズンの雰囲気を味わえる「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」を楽しんでほしい考え。



ブリュワーズ コーヒー＆バー 外観

「ブリュワーズ コーヒー＆バー（3FL）」は、吹き抜けのアトリウムロビーを見渡せる舞台風の空間で、高品質なコーヒーを丁寧に提供するコーヒー専門店として、またはビール・ワイン・カクテルなどとともに寛いで過ごせるバーとして、マルチな顔を持ち、2023年8月に誕生。



ブリュワーズ コーヒー＆バー 店内

店内は、深緑の壁と古材を使用した木目調の内装が、温かみのある居心地の良い空間を創り出している。コーヒーは、豆の選定や焙煎方法、そして一杯ずつの淹れ方にこだわり、エスプレッソやハンドドリップ、サイフォンなど多彩な方法で抽出している。



ブッフェ台に並ぶスイーツ

ケーキやタルトなどのペストリー類のほか、ナリッシュボウル（好きな具材とグリル野菜、ライスを合わせた栄養満点のボウル）からパスタ、ハンバーガー、ステーキまで幅広いフードメニューも取り揃え、打合せや休憩、カジュアルランチやディナー前のアペリティフなど、幅広いシーンで寛ぎのひとときを過ごすことができる。



「ロジェ・ガレ」の香水



スイーツを予めスタンドにセットしたアフタヌーンティースタイル

［「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」概要］

店舗名：ブリュワーズ コーヒー＆バー（3FL.） Brewer's Coffee＆Bar

期間／時間：11月1日（土）〜2026年1月4日（日）

11:00〜12:30／13:00〜14:30／15:00〜16:30 ※各90分・3部制

料金：大人 6830円／子ども（6〜12歳） 3415円（すべて税･サービス料込）

予約・問い合わせ：

レストラン予約 TEL：03−3505-1185

※前日18時までにオンラインまたは電話での予約が必要

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp