娘が習い事で叩かれた！ 相手親の残念な対応にモヤモヤ…これまでどおり仲良くすべき？【ママリ】

子どもが暴力を振るったのにその対応…？

自分の子が仲良かった子に暴力されたとして、今まで通りその親子と仲良くできますか？



習い事でその子は一緒で、揉めたことで何回かそうなってしまったらしいんですが、暴力されたことって一生忘れないことだと思うんです。

謝ってはくれましたが、まず話するということになってたのに親子ともに泣いてて話にならない。(こちらが被害者なのになぜそちらが泣いてる？となりました)

話する云々じゃなく自分だったら直接お宅に行って謝りに行くなぁとか思ってしまったり…(私の考えの当てつけみたいになってしまうのはよくないことはわかってますが、)



自分の子がしたことなのに親がうちの子がそんなことするなんてと悲観的になってたり、

6時ごろLINEが来て起きたら話すねとか、普通自分の子がそんなことしたら叩き起こさないか？とその時不信感を覚えたり…



仲良くしてたママさんだから話したのにいろいろ含めてガッカリして、今まで通り仲良くできなくなってしまいました。

同じグループですし選抜メンバーで一緒なのもあって、これでいいのかなぁとモヤモヤしてしまいます。



今は挨拶以外全く話さないですし、仲良かったので周りから見たら違和感を覚えるかと思います。

子ども同士のケンカやトラブルがあると、親の考えや人となりが見えてくるもの。習い事で、「娘が暴力を振るわれた」という、投稿者さん。相手の母親の対応に、モヤモヤしているそうです。話し合いの場で泣き出したり、「うちの子が…」と悲観的になり、謝罪の気持ちが感じられないことに不信感を抱いたといいます。

わが子が暴力の被害者になるのも、加害者になるのも、どちらも親にとってはショックなこと。



相手の対応に不満があるのであれば、習い事の責任者を含め、再度、話し合いの場を設けるなど、毅然とした対応をした方がいいのかなと思います。



今まで通り仲良くする必要はないと思いますが、モヤモヤとした気持ちを抱えたまま、習い事を続けるのは、子どもたちにとっても影響があるかもしれませんね。

「まずは娘にもしっかり話を聞いてみる」との声

この投稿にママリではこんな声がありました。

こちらには全くして非がないのであれば、一方的に暴力をされたって事ですか？習い事の最中に揉めて、手を出されたってことですよね？

ただ、親が見てないことになるから必ずしもこちらに非がないとは限らないと私なら思ってしまいます。言葉で言っていたりして相手が言い返せなくって手が出てしまったパターンとか…。なので、一応自分の子供にも細かく詳細を聞き、相手方と話し合いって形ですかね。親子揃って泣いているのはおかしな話ですよね。それからは子供達が仲良くしたいかによりませんか？！習い事が同じなら特に。なので様子見して、親も子供も反省していればいつも通りとは無理ですけど、軽くは仲良くするかなぁって感じですね。

暴力ではないですが、友達と近くのスーパーに行き(友達が行きたいと言った、僕はお金持ってないから行かないって断ったがついてきてと)一緒に行き、退店した同時にスーパーの店員さんに声かけをされ万引きしたら次は許さないぞと怒られた件がありました。うちの子は怖がっていてスーパーに行き確認をしたら相手のお友達が万引きをしていて一緒にしていたと思われて怒られたみたいでした。息子は万引きしたなんて気づいてもなかったようでした。その後、そのお母さんに連絡をしてお話をしその日に謝りに来てくれました。その後も普通にお友達として仲良くしてはいます。

その場を見ていなかったら、何が本当なのかはわかりませんよね。まずは、「自分の子どもにしっかりと話を聞くべき」という声がありました。



確かに、細かく話を聞いてみることで、一方的な暴力なのか、あるいは何かきっかけがあったのかを知ることができるかもしれません。一旦、冷静になり、子どもの話をじっくりと聞いてみるのは良さそうですよね。



また、何よりも大事なのことは、暴力を振るわれた投稿者さんの娘がどう感じるか…ということではないでしょうか。今後も仲良くしていきたいと思うのであれば、親としてサポートをした方がいいと思いますし、そうではないのであれば、当たりさわりのない付き合いで十分だと思います。



まずは、両方の子どもに話を聞くことや、習い事の先生にも話を聞くなどして、しっかりと状況確認した上で、今後の付き合いや対応を考えていくことが大切ですね。

