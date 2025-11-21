"イベント不参加"を無言で決めた友だちに 「言ってくれたら！」 は ワガママ ？【ママリ】

イベントに参加すると聞いていたのに…

2ヶ月半後のイベントに参加するかどうか迷っていたので

友達にどうするかLINEで聞きました。



友達 「参加しようかな～みんなどうするんかな？」

私「私も参加しようかな～と思ってたけど、みんな行かないならどうしようかと思ってた！」

友達「ほんと！よかった！(私)がいるなら安心して行ける！」



という会話をしました。



日が近づいてきたので参加する子だけのLINEグループが出来ました。



そこでその子がメンバーに入っていないことを知りました。

その会話してから1ヶ月半が経っていました。



その子から、行けなくなったっていう連絡は一切ありませんでした。出欠連絡は、3週間前に締め切られてました。



こういう扱いを受けた場合、みなさんならどう思いますか？

行けなくなったらその時に相手に伝えますか？



私はなんか悲しくなったし、私なら伝えるなーと思ったのですが、おかしいのでしょうか？🥲 出典：

「イベントに参加する」と、話していた友だちが、連絡もなく「不参加」だったことに、モヤモヤしたという投稿者さん。「一緒に行こう」と話をしていたわけではないものの、参加するかどうかの意思確認を行なっていたため、不参加なのであれば一言ほしかったと感じたといいます。友人との価値観のちがいについての悩みをご紹介します。

イベントまで時間があったようなので、参加する予定だったけれど、予定が入って行けなくなってしまった可能性も。



友だちは、LINEでそのイベントについて話をしただけ…という感覚だったのに対し、投稿者さんは「一緒に行く」という認識に近いものがあったのではないでしょうか。お互い、認識に違いがあったようにも思えます。



LINEでの会話は、感情やニュアンスがわからず、難しいものがありますよね。

友だちの対応にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

それは一言連絡ほしいです😭😭 出典：

私はわりと相手から何も言われてなくても「バタバタしてたんかな～」くらいで何も思わないです😂



一緒に行って当日のイベントも一緒に過ごそうみたいな感じだったのなら、自分だったら一言連絡すると思います！ 出典：

「一言ほしい」という意見がある一方、「自分は気にしない」という声も。友だちとの関係性や、今後も付き合いを続けたいかにも関わってくるかと思います。



モヤモヤした気持ちがあるのであれば、「行かないなら言ってくれれば良かったのに！」と伝えてみてもいいのかなと思います。



もしかしたら、友だちはLINEのやりとり自体を忘れてしまったのかもしれませんし、予定が入ってしまったり都合がつかなくなったりした場合もあるかもしれませんね。



一人で悶々と考えてしまうよりは、ハッキリと聞いたほうが気持ちはすっきりできるのではないでしょうか。

