

ニベア ルーセントビューティ 美容液ボディミルク シリーズ

ニベア花王は11月11日、オンラインセミナー「NIVEA LAB.− 30minで学ぶ魅力と技術 −」を開催した。同セミナーでは、世界中で愛される「ニベアボディミルク」ブランドのマーケティング担当、研究員から、ボディケア市場の最新トレンドや、新商品の開発背景、技術的特長などを解説した。

「ニベアボディは23年連続累計売上No.1（インテージSRI・SRI＋ ボディケア市場 2002年1月〜2024年12月 ニベアブランド（売上金額））ブランド。乾燥から守ってうるおった美しい肌に長年向き合ってきたニベアボディシリーズは、現在、全17商品を展開している」と、保湿市場をニベアがけん引していると、ニベア花王 ニベアボディ商品担当 マーケティング 守屋里美氏は語る。「ニベアボディでは、ニベア スキンミルク シリーズ、ニベア リペアエキスパート 薬用ボディミルク シリーズに加えて、ニベア ルーセントビューティ 美容液ボディミルク シリーズを新たに上市した」と、美容液シリーズも新たにラインアップしたのだと説明する。



浸透保湿美容液ボディミルク ディープモイスチャー

「ボディケア市場は、ボディケアの意識向上で付加価値品の販売が好調となっている」と、2020年から市場は継続的に伸長しているとのこと。「この要因を深堀するべく、ボディケアに関する意識を調査した結果、『保湿』だけでなく、ボディの肌に『美容効果』を求め美しく魅せるケアをしたい人が非常に高い割合で存在していることがわかった。また、ボディケアの注目キーワードは『透明感』で、成分重視の意識もあり、フェイスケア級のケアをボディケアで行いたいニーズは非常に高いことも明らかとなった」と、ボディケアの実態とトレンドについて言及する。「こうしたニーズに応えるべく、ヒアルロン4G美容液成分（保湿）と、なりたい肌に合わせて選べる美容成分（保湿）を配合した、うるおって透明感あふれる美肌へ導く美容ボディケアシリーズ『ルーセントボディ 美容ボディミルク』を新たに発売した」と、美容ボディケアシリーズを展開するに至った経緯について紹介した。



ふっくら豊潤美容液ボディミルク バイタルエンリッチ

「当社が考える、うるおい透明美肌とは、ヒアルロン酸、グリコーゲン、グリセリン、グリセリルグルコシド、グルコサミンのヒアルロン酸と4Gの美容成分に加えて、塗り広げやすく、すーっとなじむ美容液のような浸透感のこだわりによって、うるおい満ちて透明感あふれる美肌」と、成分と使用感へのこだわりがうるおい透明美肌へと導くのだと力説する。「なりたい『うるおい透明美肌』で製品を選べるように3つのアイテムをラインアップ。『ふっくら豊潤美容液ボディミルク バイタルエンリッチ』はコラーゲンペプチドを配合。『浸透保湿美容液ボディミルク ディープモイスチャー』は浸透ヒアルロン成分を配合した。『ブライトニング美容液ボディミルク シルクブライトニング』はメラニンの生成を抑えシミを防ぐ有効成分安定型ビタミンCを配合。ルミナスEP成分も配合している。それぞれの香りにもこだわり、『ふっくら豊潤美容液ボディミルク バイタルエンリッチ』は気分満たされる、上質でおだやかなカモミール＆ローズの香り。『浸透保湿美容液ボディミルク ディープモイスチャー』は気分満たされる、華やかで上質なリッチローズの香り。『ブライトニング美容液ボディミルク シルクブライトニング』は気分満たされる、上質で爽やかなシトラス＆ローズの香りとなっている」と、3アイテムのこだわり成分と香りについて教えてくれた。



ブライトニング美容液ボディミルク シルクブライトニング

続いて、同 研究員 遠藤哲平氏が商品特長について詳しく解説した。「独自処方である『ヒアルロン4G美容液成分』は、うるおった肌を維持することで透明感あふれる美肌に導いてくれる。グリセリンは即効性・持続性があり、グリコーゲンは、ヒアルロン酸産生を促進する。グリセリルグルコシドはバリア機能の維持につながり、グルコサミンはヒアルロン酸の構造成分となっている。そしてヒアルロン酸は保水性が高いという特長がある。これらが肌を即自的、持続的にうるおい持続することで透明感のある肌に導く」とのこと。「また、ブレミアムモイスチャーと比較して高濃度保湿成分を配合、高い保湿効果を実現する」と、水性保湿剤量はプレミアムモイスチャーの165％なのだという。「そして、“ハリケア”にフェイスケアでも人気の美容成分を配合。コラーゲンにアプローチし保湿機能性ペプチドの抗シワによるハリ効果が期待できる」と、フェイスケア級の美容成分を配合していると教えてくれた。「さらに、肌へのなめらかさはそのままに、粘着性をさらに高めることに成功した。ブライトニングにフェイスで定番の注目成分も配合し、黒色化抑制やシミ予防の効果も期待できる」と、なめらかにうるおって明るい透明美肌に導く理由について解説した。





「香りについては、使うタイミングや場面を考えた」と守屋氏。「『浸透保湿美容液ボディミルク ディープモイスチャー』はリッチな香水のような新しいローズの香り。『ふっくら豊潤美容液ボディミルク バイタルエンリッチ』はしっかりふっくら保湿したい夜のリラックスに最適。『ブライトニング美容液ボディミルク シルクブライトニング』は日焼けが気になる季節、春夏にも心地よい香りとなっている」と、香りのこだわりについて言及。「シミが気になる部位には『ブライトニング美容液ボディミルク シルクブライトニング』を使用、バストや下半身などハリ感を見せたいときは『ふっくら豊潤美容液ボディミルク バイタルエンリッチ』。しっかり保湿したいポイントには『浸透保湿美容液ボディミルク ディープモイスチャー』がおすすめとなっている」と、身体の部位や悩みによって使い分けもおすすめだと述べていた。

［小売価格］設定なし

［発売中］

