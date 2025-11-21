【幸せ】トイレのカレンダーに「ハート」→母が勘づいた“意味”に3千いいね「優しさが伝わる」【ママリ】

母が発見「トイレのカレンダー」ハートマークで囲まれていた日に3千いいね！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

めめ🍮(@Naru9nari)さんの投稿したエピソードです。皆さんは、人からの愛情をどんなときに感じますか？意外と日常にも溢れているものですよね。





めめさんはある日、ふとトイレのカレンダーをめくってみたところ、あるものを発見。「この家に私のことを好きな人がいるな」と投稿し、温かいエピソードに反響が寄せられました。

PIXTA

ふとトイレのカレンダーめくってみたら、私の誕生日がハートマークで囲ってあった。この家に私のことを好きな人がいるな

トイレのカレンダーをめくってみたところ、めめさんの誕生日がハートマークで囲ってあったそう。こうして誰かに誕生日を気にかけてもらうと、うれしいですね。心がほわっとします。喜びが「この家に私のことを好きな人がいるな」とユーモアを交えて表れていて、クスッと笑みがこぼれました。



カレンダーをめくったら家族からの愛情の証が目に入るなんて、トイレに入るたびに幸せな気持ちになりそうですね。誕生日のハートマークが素敵な、温かいエピソードでした。

満員電車に「泣く赤ちゃん」周囲に広がった声に8万いいね

とりとる🏳️‍🌈🏳️‍⚧️(@ToriToruTori)さんの投稿です。朝の通勤ラッシュで電車に乗るのは、とても憂うつですよね。混んでいると、大人ですら苦しくてつらくなります。できれば避けたいものですが、さまざまな事情があって、子どもと満員電車に乗らないといけない人もいるようです。

PIXTA

今朝の電車はさすがに激混みだったんだけど、同じ車両にいた泣きやまない赤ん坊に恐縮した親御さんが「すみませんすみません」て周りに謝り始めたから「大丈夫よーッ」て元気よく返事したら、色んなところから「ﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞｰ」「ﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞｰ」て声が聞こえてきて、とても良かった。

赤ちゃんを連れて電車やバスに乗るとき、親はヒヤヒヤしますよね。泣き出せば肩身の狭い思いをすることでしょう。そんなときに、周囲からの温かい声かけは、とても救われますよね。



この投稿には「こだまみたい」「声をあげるって大事」などのリプライが寄せられました。素敵な気遣いが波紋のように広がると、とても幸せですよね。声掛けの中心にいたとりとるさんは、とても心の温かい方なのでしょう。気遣いにほっこりとするポストのご紹介でした。

小学生男子、母に対する衝撃の告知に1713いいね

usagi(スプラとマイクラ好き主婦)(@usagi72727272)さんが投稿したエピソードです。子どもの反抗期は、親からすると戸惑いを感じてしまいますよね。しかし、子どもにとっては成長する上で、自我を確立する重要な過程だといわれています。



ある日、usagiさんの息子さんが、いつもと違う自分の感情を告白してきて…。

あと寝る前に息子に言われたのは「自分の中で親への反発心が強くなった、親の言う事なんでもかんでも否定したくなってきた、このままだとついにクソババアとかうるさいとか黙れとか言ってしまう日が来るかもしれない、わかっておいてほしい」

って言われた。言語化ありがとな‥(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ

息子さんは最近の感情の変化に自分で気づき、お母さんへ素直に伝えたのですね。しっかり言葉にできることも素晴らしいですし、日ごろから親子の信頼関係が築けていることも伺えます。



この投稿には「ちゃんと言葉で伝えられてすごい」「思春期の兆候を自覚してるなんて！」「生暖かい目で見てあげてね」などのリプライが寄せられいました。この時点ですでに息子の成長を感じる、ほほえましいエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）