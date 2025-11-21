2024年3月、人気絶頂で尼神インターを解散し、吉本興業を退所した誠子さん。仕事は激減し、収入は最盛期と比べて少なくなりました。それでも彼女は笑顔で「挑戦したから、誇らしい」と語ります。

フリー芸人として選んだのは、「芸人」と「料理家」という二つの顔を持つ働き方。単独ライブの開催や、劇団の主宰などの活動と並行し、「誠子食堂」として各地でイベントを開催し、ライフスタイルブランド「merci」も立ち上げました。

本業の幹を育てる傍らで自分らしい「枝」を伸ばし、自分らしく活躍する人の仕事観に迫る連載「肩書＋（プラス）」。

前編では、フリーになって見えた新しいお笑いの楽しさと、料理が誠子さんの人生をどう変えたのかを語ってもらいました。

フリー芸人・誠子の「今」

――誠子さんが今どんな活動をされているのか教えてください。

誠子： フリー芸人としてお笑いを軸に活動しています。不定期ですが、ユニットライブや単独ライブを行っています。今年からは、先輩芸人の元ビーフケーキの近藤貴嗣さんと劇団「アルファベットK画」を立ち上げて、2025年7月に下北沢・駅前劇場で旗揚げ公演もやりました。

──どんな舞台だったんですか？

誠子： 近藤さん脚本のお芝居で、稽古をしたメンバーと「何も知らされていないゲスト」が一緒に演劇をするという、ちょっと変わった舞台です。大阪時代に、初めてこの舞台に出演した時、衝撃的に楽しくて、またやりたいとずっと思っていたんですが、なかなか実現できなかったんです。

12日の昼公演には、ゲストとして令和ロマンの髙比良くるまさんにご出演いただき、めちゃくちゃ盛り上がりました。

＜A塚商事フライヤー（誠子さんInstagramより）＞

──演劇に加えて、海外でのお笑い活動にも挑戦されたと聞きました。

誠子： はい、2025年4月にバンクーバーで初めて海外のお笑いライブをやって、英語の落語にも挑戦しました。お客さんみんなが笑ってくれて、お笑いは国境を越えて人を笑顔にできるんだなと実感しました。

──もう一つの顔、料理の方ではどういった活動を？

誠子： 主には「誠子食堂」という名前で活動しています。ライフスタイルブランド「merci」を立ち上げ、調味料やキッチングッズをプロデュースしたり、企業や個人店とコラボしてイベントを開催したりしています。ちなみに、得意料理はだし巻き玉子と肉じゃがなどの煮物系です。

地域創生にも関心があって、地元の神戸や縁のできた地域でもイベントを行っています。その際は地元の食材を使ったり、地域の農家さんと協力したりしながら活動しています。

フリーになってから気づいたこと

──フリーとして活動されるようになって、どんなところにメリットを感じますか？

誠子： やりたいことを真っすぐに、すぐ行動できるところですね。このスピード感はすごくいいなと思います。それから、人に頼るようになったことで、自分ができることとできないことが分かり、やりたいことを実現するために何が必要なのかが見えるようになったのもメリットです。

今までは、事務所がいろんなサポートをしてくれていて、それが当たり前でした。でも今はすべてがゼロベース。分からないことだらけです。フリーは自分次第なんだと気づいたのは、フリー1年目に初めて単独ライブをした時でした。

劇場の方からチケット代や開始時間などに関する業務連絡が来た時、自分で決める責任の大きさを初めて痛感しました。吉本時代にはなかったことで、正直、劇場を押さえた時点で満足していたんです。でもそれはただのスタートで、これがフリーなんだと実感しました。

──吉本時代は見えなかった部分が、一気に見えてきたんですね。

誠子： そうなんです。それからは、実際にやってみて、自分のできないことは詳しい人に頼るようにしています。そうすることで仲間も少しずつ増えていきました。仲間がいれば何だって実現できると思えるようになったので、新しいことにも挑戦しやすくなりました。

──フリーになって大きなメリットを得たんですね。逆にデメリットに感じる部分はありますか？

誠子： 単純に、仕事の数と収入が減りました（苦笑）。吉本時代は365日働かせていただいて、劇場の出番も多い日には1日8公演なんてこともありました。今は仕事の数も収入も最盛期と比べて少なくなりました。

それでも、一つひとつ心を込めて仕事ができるようになったので、やりがいは増えました。これまで経験したことのない仕事も多く、芸歴17年目ですがハラハラドキドキすることもありますし、満足感や達成感もあります。収入や仕事の量だけが充実度ではないと学びました。

コロナ禍の挑戦！ 料理できない女が料理で人生を変えた

──誠子さんにとって欠かせない料理は、もともとはあまり得意じゃなかったそうですね。

誠子： そうなんです。昔は「料理できない女といえば誠子」と言われるくらい苦手でしたし、実際に嫌いでした（笑）。仕事で忙しいし、食事の時間も不規則で作るのも面倒だし、買った方が早いと思っていたので……。それに現場に行けばロケ弁があるし、完全に料理をしないスタンスでした。

でも、コロナ禍で何もすることがなくなった時に、「このままじっとしていてはダメだ！ 絶対に何かにチャレンジしなきゃ！」と思ったんです。そこで、当時一番苦手だった料理に挑戦しようと決めました。

──苦手だった料理が、楽しいと思えるようになるまでには、どれくらいかかりましたか？

誠子： 半年くらいですね。でも、最初は本当にすごく嫌でした。それまで料理をしてこなかったので、失敗も多かったです（苦笑）。でも、毎日やると決めていたので、少しずつコツが分かり、成功する回数も増えていきました。失敗が多かった分、「私にもできるんだ！」という喜びは大きかったです。

──そこから、さらに腕を上げていったんですね。

誠子： はい。半年くらいでレシピ通りに作れるようになり、1年ほど経つと目分量で作れたり、自己流のアレンジもできたりするようになりました。その頃から、人に振る舞う楽しさを覚え、現場にお弁当を持って行くようになりました。

もともとオタク気質で、一度ハマると没頭してしまいます。料理が苦手だった私でも、毎日続けたら少しずつ上達しました。だから、誰でも挑戦できると思います。

＜相棒の荒谷未来さんと「merci」のエプロンをおそろいで（誠子さんInstagramより）＞

──料理を続けていく中で、何か新しい発見や気づきはありましたか？

誠子： 料理を通して、自分と向き合う時間の大切さに気づきました。例えば、お腹が減っていたらガッツリした肉料理を作りますし、時間がない日は簡単なものを作りますよね。そういう風に、料理をしていると、自然と自分の体調や生活に合わせてメニューを考えるようになるんです。

仕事ばかりしていると意識しにくい自分の体や気持ちに向き合う時間を、料理が与えてくれたのは大きな収穫でした。

お笑いと料理、二つの顔の共通点

──料理が誠子さんの人生を豊かにしてくれたんですね。芸人としてのお仕事にも何か影響はありましたか？

誠子： あります。料理を通して、素材を生かすためには引き算も必要だと学びました。例えば、秋刀魚を主役にするならシンプルに塩焼きにして、副菜もあっさりしたものにします。これはネタ作りにも共通していて、メインのボケを決めたら、それをジャマする余計なやりとりやボケは削ります。

「主役を引き立たせるための引き算」という考え方は、エンタメも食も共通している んだと気づきました。

＜誠子さん手作りの秋刀魚の蒲焼定食＞

──料理とお笑い、両方の活動を続ける中で、実際にファンや周りの反応を見て、嬉しかったことはありますか？

誠子： ファン層が変わったことですね。主婦の方が増えました。ほかにも、「今までお笑いは見てなかったけど、誠子さんのお料理のインスタを見て、初めてライブに来ました」という方もいました。その方は私のライブをきっかけにお笑いにハマって、後日「コットンの単独ライブにも行った」と報告してくれたんです。

まだお笑いの楽しさを知らない人にお笑いを好きになってもらえたのが、本当に嬉しかったですね。

──誠子さんは主催者として裏方の仕事もされていますよね。両方の立場を経験することでの変化もあったのでは？

誠子： そうですね。演者と裏方さんの橋渡しができるようになりました。演者の気持ちを裏方さんに伝えられますし、逆に裏方さんの苦労も演者に伝えられます。

そうやって、演者と裏方さんの間を行き来しながら両方の動きをしていたら、自然とみんなが協力し合うようになりました。チーム全体が思いやりにあふれて、雰囲気がすごく良くなるんです。これは、自分が主催するコンテンツだからこそできることだと思います。

──演者と裏方、みんなが協力し合う温かい雰囲気が伝わってきます。お笑いでも料理でも、誠子さんが大切にしていることは何ですか？

誠子： 「笑顔にする」ことです。お笑いでも料理でも、私が届けたいのは「人を笑顔にしたい」「人が優しい気持ちになれるものを作りたい」という想いです。その気持ちが私の目標であり、志でもあります。

お笑いでも料理でも、誠子さんが大切にしているのは「人を笑顔にすること」。フリーを選択したことで収入は減ったけれど、その想いをより自由に、より純粋に表現できるようになり、やりがいも増えました。そんな誠子さんの働き方は、「好き」を仕事にすることの本質を教えてくれています。

後編では、誠子さんを突き動かすエネルギーの源泉と、ワールドツアーやトニー賞といった壮大な夢の実現に向けた想いに迫ります。

