◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心(帝拳)＜12回戦＞同級2位・井上拓真(大橋)（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内のホテルで開かれ、WBC世界バンタム級王座決定戦で対決する同級1位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と前WBA王者で同級2位の井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）が出席した。

井上拓真は勝敗の鍵を問われると「毎回そうだが、始まってみないと試合展開は分からない。始まってみて、どんな場面になっても自分は対応できるようにしているので、しっかりポイントを取っていきたい」とコメント。天心が「ボクシング＝井上家。それをぶっ壊したい」と発言していたことについては「自分はそこまで意識してない」と答えたものの、「自分より知名度もある天心選手に初黒星をつける、ファンの期待にも応えるという意味で、しっかり倒しにいきたい」と意気込んだ。

事前の勝敗予想については天心と同じく「気にはならない」と回答。ベルトの意義を問う質問にも「ベルトどうこうじゃなく天心選手に勝つ。その結果でベルトがついてくると思ってる」と落ち着いて答えた。もっとも、那須川の世界初挑戦で注目を集めるカードについての質問には「盛り上がるカードをやりたいと思っていた。相手は申し分ない。非常にモチベーションが高いですし、これにしっかり勝って世間をあっと言わせたいですね」とプライドをのぞかせた。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟、拓真は過去にバンタム級でWBC暫定王座とWBA王座を獲得。現WBA王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れて陥落した昨年10月以来、13カ月ぶりの再起戦で3度目の世界王座を狙う。

興行のもようはPrime Videoで24日午後5時から独占ライブ配信される。