【ラピ：レッドフード】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：60,500円 豪華版：62,700円

海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「ラピ：レッドフード」を2026年9月に発売する。価格は通常版が60,500円、豪華版が62,700円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ラピ：レッドフード」を1/4スケールでフィギュア化したもの。

レッドフードを継承したラピの姿を全高約470mmの迫力あるサイズ感で表現しており、彼女の武装であるマシンガンを右手に構え、躍動感のあるポージングで立体化されているほか、シャツがはち切れそうな豊満な胸や、ムチムチとした太ももなど、彼女の魅力を存分に表現している。

また豪華版では、タペストリーが付属している。

「ラピ：レッドフード」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約470mm 素材：PVC、ABS

豪華版特典「タペストリー」

(C)SHIFT UP Corp.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。