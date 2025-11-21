プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われ、競泳の五輪金メダリスト、北島康介さんが参加しました。

「本当に幼少期からジャイアンツファンで、ドームに遊びに来させていただいていて、スーパースターというか、憧れであり、原点でもあります」と長嶋さんへの思いを口にした北島さん。自身の現役時代に長嶋さんに会う機会があったそうで、「水泳で強くなって、長嶋さんに会えて、すごく感謝していますし、声をかけていただいたのは一生の思い出」と当時を振り返りました。

現在は東京都水泳協会の会長を務めるなど水泳の普及などにいそしむ北島さん。長嶋さんのような存在は、スポーツ界にはとても大事だと語りました。

「プロスポーツだけではなく日本のスポーツ界全体に大きな影響というか、貢献された方。オリンピックだけではなく、世界で活躍する（スポーツ）選手が最近増えてきている。そういった意味では僕も引退して10年たちますけど、水泳界のみならず、スポーツ界に貢献できるようにはと思っています」と長嶋さんが残したものを水泳界で受け継いでいけるようにと語りました。

長嶋茂雄さんお別れの会はこの後午後3時から午後7時まで一般の部が行われます。事前登録など必要なく、誰でも入場可能となっています。