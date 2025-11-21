【兵衛向陽閣】憧れの老舗旅館で楽しむ♪オトナ女子温泉旅行

神戸から約30分、大阪から約60分とアクセスも良い有馬温泉は、関西きっての温泉街であり、日本三古湯として古くから親しまれてきました。日本書紀にも記述が残る歴史ある温泉地で、約1,400年の歴史を誇ります。11月の紅葉シーズンには、鮮やかに色づく景色を求めて全国から観光客が訪れる人気スポットです。

憧れの老舗旅館「兵衛向陽閣」で過ごすオトナ女子の温泉旅行

創業700年以上の歴史を誇る老舗温泉宿「兵衛向陽閣」は、有馬の中心部にある小高い山の上に佇み、エントランスに入った瞬間からどこか懐かしい豪華な昭和レトロの空気に包まれます。

関西人に馴染みのある、なにわのモーツァルト・キダ・タローさん作曲の「有馬兵衛の向陽閣へ～」の世界観を思わせる雰囲気で、オトナ女子のご褒美旅にもぴったりです。

煌びやかで豪華絢爛なロビーでお茶のサービス

CMで拝見した煌びやかで豪華絢爛なロビーは今も変わらず、訪れる人を迎えてくれます。

兵庫県内で唯一残った、有馬検番の芸妓さんによる温かいお茶のサービスが行われることもあり（通常はスタッフによる提供）、運が良ければ芸妓さんからお茶を提供していただけます。

綺麗なお着物姿の芸妓さんとお会いできる貴重な体験をさせていただきました。

旅館内で楽しめる湯めぐり

「兵衛向陽閣」では、3つの湯処、男女日替わり「一の湯」「二の湯」、湯治場風の「三の湯」など、趣の異なる3つの大浴場があり、旅館内で、9つの湯ぶねの湯めぐりをお楽しみいただけます。今回は、特別な許可を取り撮影させていただきました。

純和風の「一の湯」

広々とした浴場に足を踏み入れると、大きな一枚窓から目の前に広がる、緑豊かな景観が目に飛び込みます。

格子天井や照度を落とした照明で、ゆったりとした空間を演出。露天風呂では、有馬温泉ならではの赤茶色をした金泉をお楽しみいただけます。(日替わりで男女入れ替わり制)

洋風のしつらい「二の湯」

左右に並ぶ石柱や曲線的な空間デザインは、まるで、古代ローマの公衆浴場のよう。中央からゆらゆらと湧き上がるお湯の流れと、目の前に広がる景観は、非日常的なひとときに癒されます。

浴場のアメニティーには、ReFaのシャワーヘッドやヘアドライヤーを完備しているので、髪にも優しい温泉時間をお楽しみいただけます。

プレミアムラウンジ「みやてらす」

兵衛プレミアムプランご利用のお客様専用ラウンジです。窓からは、秋の景色が広がる庭園が見られます。お飲物（ソフトドリンク・アルコール）やお菓子、おつまみも全てフリーフロー。

お昼はカフェ、夜はビアガーデン気分でと居心地が良すぎて、一日中滞在してしまいそうな特別な場所です。

歌うキタ・ダロー先生の石碑

「みやてらす」前の庭園には、キダ・タロー先生の石碑が建てられています。記念撮影スポットにもなり、しばらくすると「有馬兵衛の向陽閣へ～」お馴染みのフレーズを奏でる楽しい仕掛けになっており、動画映えもバッチリです。

兵衛の自慢の貴賓室 「老松の間」

東館に1室のみ用意された貴賓室。150平米の広々としたお部屋の窓からは、真っ赤に色づく秋の紅葉が見られます。

四季を感じる庭園のある特別なお部屋は、和室・ツインベッドとマッサージチェアを備えたベッドルーム・専用ダイニングルーム、最大8名様でのご宿泊が可能。

ダイニングでは、出来たてのお食事を楽しむこともできる特別なプランもご用意。とっておきのご褒美旅行やお祝い事、家族水入らずで過ごす三世代旅行などにもおすすめです。

有馬の名湯『金泉』を楽しめる半露天風呂

有馬の名湯『金泉』を楽しめる半露天風呂窓全面に広がる、四季を彩る日本庭園のうっとりとするような景色。「兵衛向陽閣」モチーフである、瓢箪の形をした浴槽。

24時間自分の好きなタイミングで、いつでも有馬の名湯『金泉』を専用の半露天風呂にて、お楽しみいただけます。

こちらの貴賓室は、関西を代表するタレントの上沼恵美子さんのYouTubeでも度々登場していた、憧れのお部屋です。

メインダイニング木蘭でいただく季節の旬会席とデザートバイキング

木の温もり溢れる和モダンなダイニング、庭園の景色を眺めながら、季節の素材をふんだんに使用した旬会席をいただけます。

テーブルに並ぶ、たくさんのお料理。可愛らしい器に入った前菜に、新鮮なお造り、熱々をいただける煮物(小鍋仕立)味噌バター風味。焼物(木の葉板焼き）は、卓上にて焼きあげる神戸牛ロース、ジューシーな旨みが口いっぱいに広がります。

デザートバイキングは全て食べ放題

種類豊富なデザート、フレッシュなフルーツをはじめ、プチケーキに、自家製プリンや和スイーツは全て食べ放題。（メニューは変更する場合がございます。）

食後のコーヒー・紅茶もフリーフローとなっており、お食事の後のスイーツタイムを心ゆくまで堪能できます。

散策ちょうちんでお庭をぶらり

湯上がり処に設置されてある、「散策ちょうちん」。浴衣に似合う提灯と一緒にお庭を散策、兵衛向陽閣の可愛らしいロゴやひょうたんの絵柄が浮かびあがり、幻想的ですね。

カラフルで柔らかな光のロゴが照らす足元にも注目です。日中とはまた違う夜の表情のお庭を楽しむのにぴったり。

秋の有馬温泉オトナ女子旅、憧れの「兵衛向陽閣で過ごすひととき」は、次はお目覚めの朝をご紹介します。

兵衛向陽閣

兵庫県神戸市北区有馬町1904

078-904-0501

日帰り入浴・宿泊