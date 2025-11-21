元総合格闘家で「BRAVE GYM」代表の宮田和幸氏（49）が21日までに更新された元格闘家・高谷裕之にYouTubeチャンネルにゲスト出演。06年「HERO’S」で山本“KID”徳郁さんにわずか4秒の衝撃KO負けを喫した舞台裏を告白する場面があった。

今回の動画では、高谷氏が日本格闘技の黄金時代に多くのヒーローを輩出した「和術慧舟會」のOB飲み会に潜入。宮田氏をゲストに招いたタイミングで「あの時、こうしていれば…と思う試合」というテーマでトークを展開した。

同じ「和術慧舟會」出身の大沢ケンジ氏は「KIDくんの試合とかは？やってたらどうなってたのかなと思う」と切り出した。

06年5月「HERO’S」で山本“KID”徳郁さんと激突した宮田氏。試合は1R開始直後にKIDさんが左飛び膝蹴りで格闘技界の歴史に残る1Rわずか4秒KO勝利を飾った。

宮田氏は「たぶん負けたと思う。飲まれちゃったのもあるし、あの時は倒しても極められなかった。上に乗っかってもスタミナが切れたと思う」と回想した。

そして「まぁあの飛び膝蹴りが何で入っちゃったのかなと思う…勝てる可能性があるから受けた」と言及した。

大沢氏は「あれは伝説になって、ずっと言われるけどどんな気持ちなんですか？」と切り込んだ。宮田氏は「もうなんか別に他人事みたいな感じ」と苦笑いして、この話題を締めた。