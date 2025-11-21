ヨネックス未発売ウェッジも投入 岩井千怜は4アンダー発進「外して悔しい、と思えてうれしい」
＜CMEグループ・ツアー選手権 初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞岩井千怜のシーズン最終戦は「ビックリする」ミスから始まった。1番パー5の2打目、5番アイアンのヒールが突っかかってしまうような形で左に曲がり、池につかまった。「本当にビックリ。いいイメージを持ってスイングしたけれど、トップまであのミスが出ると分からなかった」。長いアイアンでありがちなミスからボギー発進。ただ、そこから5つのバーディを奪って、4アンダー・7位タイにつけた。
【写真】岩井千怜が投入したヨネックスの未発売ウェッジはこれだ！
ショットでチャンスを演出しただけでなく、アプローチやパターなどのショートゲームでも魅せた。12番パー3では「バンカーそばのフチで、砂もあったり、ちょっと逆目っぽい感じ。パターのほうがリスクが低いかなと思って打ちました」と“フェアウェイ”からねじ込み、14番ではカップ際で大きく曲がるフックラインを真ん中から沈めた。最終18番では左奥10メートルから、スライスラインの弧を描いてバーディフィニッシュ。「イメージがパッと浮かんで、距離感もパッと浮かんだ。それ通りに打てたのが気持ちよかった」。日米共催「TOTOジャパンクラシック」に続く、今季5度目のトップ10発進に胸を張った。新たなギアも心強い。TOTOから、契約するヨネックスの未発売ウェッジ『EZONE W301』を投入している。『EZONE W501』の後継と思われるもので、フェース全面に溝を配したモデルにバージョンアップ。これまでと同様、50度、54度、58度の3本をバッグイン。「感触も良くて距離感も変わらなかった。ラフのときにフェースの抜けの良さを感じました」と即投入に至った。17番パー5ではバンカーから2メートルに寄せたが、続くバーディパットは惜しくも外れた。「外して悔しい、と思えたことが自分ではうれしい。次につながるようなラウンドだったので、ひさしぶりにうれしいなと思います。人と比べずに、自分のペースで気楽に回りたい」。優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）と年間女王のタイトルがかかる、ランキング上位60人のみが出場できる最終戦。“悔しさ”を糧に、あすは首位との4打差を全力で追いかける。（文・笠井あかり）
