イ・ボミが夫婦そろってマカオ旅行 庶民的な店から高級店まで美味しい料理も満喫！
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。マカオで休日を楽しむ様子を20枚の写真と動画で一挙に公開した。
投稿は黒いミニワンピースに白いトップスというスタイルで街角に立つ写真から始まった。その後も、車でにぎわう通りの歩道を歩く後ろ姿や、生活感の漂う裏通りで撮った写真などを公開。そして観光名所のセナド広場で撮った夫で俳優のイ・ワンに寄り添う2ショットには大きなハートの絵文字を添えていた。庶民的な飲食店の前で撮った写真や食事を楽しむ写真も公開したが、最後はミシュラン2つ星の高級レストランを訪問。金魚の形をした点心やアワビを乗せた点心、小籠包など美味しそうな料理を紹介していた。インスタの1つ前の投稿ではビル群に囲まれたゴルフ場をラウンドしたことも紹介。マカオでの休日を大いに満喫している様子が伝わってきた。投稿を見た日韓のファンも「楽しそう」「スタイル良いしやはり可愛い」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
