＜中間速報＞藤本愛菜がトップ 1差2位に小島彩夏が続く【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル 初日◇20日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ツアー外競技『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』最終戦の最終ラウンドが進行している。
【写真】ジェット機、近っ！
最終組が前半の競技を終えて、今年のプロテスト合格の藤本愛菜が4位から、トータル5アンダー・首位に浮上している。1打差2位に小島彩夏、トータル2アンダー・3位タイに今季2勝の早川夏未、藤川玲奈、アマチュアの春山愛が続いている。ポイントランキング1位の佐渡山理莉は9オーバー・35位タイ。同2位の郡山瞳は5オーバー・22位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は1000万円。優勝者には500万円が贈られる。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
