ケンタッキー冬の定番商品「チキンクリームポットパイ」数量限定で販売
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「チキンクリームポットパイ」を、11月26日から数量限定で販売する。
チキンクリームポットパイ
KFC冬の定番商品「チキンクリームポットパイ」(470円)が、今季も心までほっと温まる味わいを届ける。
1996年の発売から、「チキンクリームポットパイ」は、今年で30周年を迎えた。24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる自慢の仕上がりという。
クリームシチューの中には、KFCならではのチキンと彩り豊かな野菜がたっぷり。北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使用し、見た目にも華やかで食べごたえのある一品。
