長嶋一茂が２１日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、レギュラーコメンテーターの元テレビ朝日社員、玉川徹氏をいじる一幕があった。

番組では、フレイルと呼ばれる加齢によって体や心の働きが弱くなった状態について特集。フレイルに関する最新の研究で、社交ダンスに高い予防効果があることが分かってきたという。東京都内のスタジオでは健康目的で社交ダンスを始める高齢者が増加していることも取り上げた。グループレッスンと個人レッスンがあることについて一茂が「グループレッスンの方がいいね。僕も玉川さんもＣＭ中、やりたいねって話はしたんですけど」と言うと、玉川氏は「ねえ、やりたい」と２人とも遠くない将来のことを考えて乗り気に。

その上で一茂が「玉川さんも僕も人との交流はあまり得意じゃない」と人付き合いに難があることを話した。玉川氏が「なんで巻き込むのかな」と苦笑いで応じると、一茂は「コミュニティーをどうしても壊しちゃう人だから。どうなっちゃうのかな」とにやにやしながらいじりを続けた。

羽鳥アナが「私が仲裁できます」と買って出たものの、一茂は「玉川さん人に迷惑かけちゃうから」と玉川氏を見やった。玉川氏はそれにかまわず「けっこう本気でやりたい」と興味津々で話していた。