元外資系CA芸人・CRAZY COCO（39）が、結婚相手に求める具体的な経済的条件について赤裸々に告白した。

【映像】39歳女芸人が年収2000万円以上の男性を望む理由

11月20日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送された。番組内の企画「本音はベッドの上で」では、芸能人夫婦がラブホテルで普段言えない本音を語り合う機会が設けられている。今回は「女子会バージョン」として、既婚で子どもなしのでか美ちゃん（34歳）、未婚のCRAZY COCO（39歳）、既婚で1児の母であるパパラピーズ・タナカガ（26歳）の3人が出演し、ラブホテルの一室で本音を語り合った。

ラブホテルに移動した際、CRAZY COCOは「最後、ラブボ行ったのが7年まで、鶯谷のラブボやから」と告白し、久しぶりのラブホに驚きを見せていた。未婚のCRAZY COCOは、既婚の2人に対し、結婚してからの「生活、理想と現実って実際どうなんやろ」という点を聞きたいと企画の目的を述べた。

CRAZY COCOは、39歳で未婚の現状について、2022年に吉本興業に入社して以降「そっから一切、もう誰にも触れてなくて。恋愛もデートも全くしてなくて」と明かした。しかし、彼女は「結婚願望は2000%あるから」と強く宣言。でか美ちゃんから結婚の条件について尋ねられると、まず価値観として「海外思考じゃないと嫌っていうのがめっちゃある」と譲れない条件を挙げた。

そして、経済的な条件についても具体的な希望も告白。彼女は「結婚ってなると、子供が、例えば『僕、私4年間イギリスの大学に通いたい、留学行きたい』ってなったら、それを叶えてあげる収入は持ってたいって思う」ため、それを計算すると「やっぱ年収2000万円以上はいるやん」という結論に至ったことを明かした。

この高額な年収を望む理由について、CRAZY COCOは誤解を避けるように「別に私、ブランド物を買いたいとか自分が贅沢したいとかそういうことじゃなくて、自分の家族を作った時に、選択肢を多く子供に残してあげたいとかがあるから、それぐらいいるし」と、その真意を説明した。

この現実的な条件に対し、でか美ちゃんは「リアルにそうですね」と共感しつつも、「ガサってたくさん男性いたとしても、2000万円ですってなった瞬間にググっと減る」と、該当する男性が大幅に減るという現実を指摘した。

CRAZY COCOは、結婚して家族を持ちたいという強い願望の背景には、母親の存在があると説明。母親は37歳で彼女を産むまで不妊に悩んでいたが、CRAZY COCOが生まれた瞬間に「命をかけてでも本当に守りたいっていう存在ができた」と話してくれたという。現在の自分が「自分の円グラフを自分で完成させてる」状態であるため、母親が達した「そこの境地まで行きたい」という思いがあり、「パイを削るっていうよりかは、増やすみたいな。そういう自分を見てみたい。だから家族が欲しい」と語った。