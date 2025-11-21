アメリカのトランプ大統領は、民主党の議員6人がアメリカ軍の軍人らに「違法な命令に従わないように」と呼びかけたことについて、「死刑に処すべき反逆行為だ」と主張しました。

アメリカ海軍出身で元宇宙飛行士のケリー上院議員ら民主党の議員6人は18日、動画を公開し、現役の軍人らに「違法な命令は拒否しなければいけない」などと呼び掛けました。

「違法な命令」の具体的な内容は説明していませんが、トランプ政権が中南米海域で「麻薬運搬船」だと主張する船舶に攻撃を続けていることには国内外で合法性に疑問の声が出ています。

この動画について、トランプ大統領は20日、SNSに投稿し、「決して許されない発言だ。死刑に処すべき反逆行為だ」と主張しました。

また、ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ氏による命令は「全て合法だ」としたうえで、民主党議員による動画は「指揮系統への反抗を促す極めて危険な発言で、おそらく法律で罰せられるのではないか」と話しました。

アメリカ軍の軍人は最高司令官である大統領ではなく、憲法に対して忠誠を誓うことになっていて、民主党側はトランプ氏らの発信に強く反発しています。