¡¡¿Íµ¤YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¤Î¥¿¥Ê¥«¥¬¡Ê26¡Ë¤¬¡¢1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤È¡¢½Ð»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿»Å»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥Ê¥«¥¬¤¬»º¸å¤Ë»Ï¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¡11·î20Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö½÷»Ò²ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ûº§¤Ç1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ê¥«¥¬¡Ê¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡Ë¡Ê26ºÐ¡Ë¡¢´ûº§¤Ç»Ò¤É¤â¤Ê¤·¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¡¢Ì¤º§¤ÎCRAZY COCO¡Ê39ºÐ¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¡¢¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï½Ð»ºÁ°¸å¤Ç»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Ï¡¢º£¤Î»Å»ö¤òÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¼¤á¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¡£¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»Ò¶¡»º¤à¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¸»¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¤â¤Ã¤È¤Ç¤«¤¤¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£CRAZY COCO¤Ï¤³¤ì¤òÊ¹¤¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¹¤²¤¨¡×¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ°ì»þ¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀ¸³è¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤·¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌµÍý¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»º¸åÈ¾Ç¯¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢»º¸å¡¢»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¤¤±¤ë¤ä¤ó¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ÕÍß¤¬µÕ¤ËÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¿¥Ê¥«¥¬¤ò¸«¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤Î¥®¥¢¤È¤«¥Ñ¥¤¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´õË¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡¢Ç¥¿±Åö½é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Î¼«³Ð¤â¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤ò¤ªÊ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤È¡ÖËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤â¥¿¥Ê¥«¥¬¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢µ¢¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍ¾Íµ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¥¿¥Ê¥«¥¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£