¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¤Î¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤Ú¤¨¤¬¶¦´¶¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ðÅÄ¡õ¤Ú¤¨¡õRIHO¤Î¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¡×
¡¡11·î20Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢½÷·Ý¿Í¡¦CRAZY COCO¤¬¼«¿È¤Î·ëº§´êË¾¤ä¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÆMC¿Ø¤âÎø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤ÏÂ¾¤ÎMC¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¡£1¸Ä¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¸å¡¢¼«¿È¤¬¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤È¤«¤Î½ÐÀè¤Ç¤ª¶â¹ë²÷¤Ë°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¡£°ðÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ë¸Â¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤Î¤³¤Î¾ò·ï¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ú¤¨¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¡Öº£¤Ï»È¤ª¤¦¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ì½ï¤Ê¿Í¤Í¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Í¡×¤È¶¯¤¤¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢RIHO¤Ï°ðÅÄ¤Î¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ú¤¨¼«¿È¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í·ù¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£¤Ú¤¨¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ö¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾ò·ï¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£