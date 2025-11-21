20日に都内で行われたサントリー「ボジョレー ヌーヴォー 2025」解禁イベントに、タレントの若槻千夏（41）が登場した。イベントでは、若槻が中学生の娘とのやりとりを“解禁”した。

【映像】グラス片手に笑顔を見せる若槻

「娘が中学1年生で、結構気持ちも大人になってきて。“若槻千夏”っていうタレントにちょっと厳しくなってきた。この間『若槻千夏ってウソばっかつくってバズってたよ』と言われた。親として全然信用されていない。普通の家庭内の会話でも『それってウソ？』と言われる。ウソはついてはないんだけど」（若槻千夏、以下同）

また、8歳の息子から受けたサプライズについても明かした。

「私が夜、収録が延びてちょっと遅くに帰った時、下の子が寝る前の格好で出てきて『ママ おかえり』と言ってくれた。（下の子が）『ちょっと、楽しみにしてて』みたいな感じで『おやすみ』と言ってベッドに入った。『え、何だろう？』と思って自分のクローゼットを開けたら、『ママ大好き』『ママ頑張れ』『一日お疲れ様』っていうメモがめちゃくちゃ貼ってあった。それは本当に泣いちゃった」

（『ABEMA Morning』より）