¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÂ³¤¤¤Æ¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ö£·£³ºÍ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ä¡×¡ÖÆó½Å¶ì»°½Å¶ì¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬£²£±Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢£·£³ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¾É¾õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ïº£·î£±£±Æü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¤·¤¿£±£±Æü¡¡½Å¤¿¤¤Êª¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¥®¥¯¥Ã¡Ä¡ª¡ª¡ª¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Î¤«¤¿¹øÄË¤ä¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ËÅù¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ú¼«Ê¬¥ó¤Á¤¬¥¸¥à¡Û¤ÈÄ¹Ç¯¤ä¤êÂ³¤±¤ÆÍè¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ½ÀÆð¡õ¶Ú¥È¥ì¤Î»òÊª¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤³¤Î£²¡Á£³½µ´Ö¤Ïµ¤ÎÏ¤âÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¯²¿¤â¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤é¡¡²¿¤È²¿¤È¤³¤Î»ä¤¬£·£³ºÍ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ú¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¡Û¤Ë¡ª¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤ò¼«¿È¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¹âÇ®¤Ï¤¢¤ë¤ï¡¡É¡¿å¡¡áâ¤Ï½Ð¤ë¤ï¡¡¹¢¤ÏÄË¤¤¤ï¡¡³±¡¡¤¯¤·¤ã¤ß¤Ï½Ð¤ë¤ï¡Ä¤Ç¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿É¤¤¤Î¤Ë¡¡¤½¤³¤Ø¡Ä¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¡¡³±¤·¤Æ¤â¤¯¤·¤ã¤ß¤·¤Æ¤âÄË¤¯¤Ã¤ÆÆó½Å¶ì»°½Å¶ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤âÄË¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ·ìÎ®¤â°¤¯¤Ê¤ê¡¡ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¡ÄË¤¤¤±¤ì¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ½ÀÆð¤òºÆ³«¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤¿¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡Ú¥ë¥ß»Ò¤«¤é¤Î¶µ·±¡ª¡Û¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ½ÀÆð¡õ¶Ú¥È¥ì¤¬¤¤¤«¤Ë¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¡ª»ä¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ»ä¤Î·ò¹¯ÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤³¤ÎÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¡ª¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ä¹øÄË¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤Î¸À¤¦¡Ú¥ë¥ß»ÒÎ®¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Û¡ÄÀ§ÈóÀ§Èó»ä¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë°Ù¤Ë¤â¼ã¤¯·ò¹¯¤ÊÆùÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£