せいせい、サンタ風コスプレで胸元ざっくり「セクシーすぎ」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2025/11/21】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月19日、自身のInstagramを更新。クリスマスのコスプレ姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳ギャルモデル「セクシーすぎ」胸元ざっくりコスプレ姿
せいせいは「もうクリスマス撮影なんかしちゃってるよ」とつづり、赤いサンタクロースのようなコスプレ姿を公開。胸元がザックリと開いた状態で美しいバストを披露している。
この投稿には「セクシーすぎ」「ビジュ最強」「破壊力すごい」「せいせいのスタイルになりたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、美バストコスプレ披露
◆せいせいの美バストコスプレに反響
