【モデルプレス＝2025/11/21】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月19日、自身のInstagramを更新。クリスマスのコスプレ姿を披露し、話題になっている。

◆せいせい、美バストコスプレ披露


せいせいは「もうクリスマス撮影なんかしちゃってるよ」とつづり、赤いサンタクロースのようなコスプレ姿を公開。胸元がザックリと開いた状態で美しいバストを披露している。

◆せいせいの美バストコスプレに反響


この投稿には「セクシーすぎ」「ビジュ最強」「破壊力すごい」「せいせいのスタイルになりたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

