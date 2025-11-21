「今日好き」瀬川陽菜乃、美脚スラリイルミネーションコーデ披露「脚長くて羨ましい」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が11月20日、自身のInstagramを更新。イルミネーションを見に行くためのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「脚長くて羨ましい」膝上ミニで美脚スラリ
瀬川は「誰かとイルミネーションいきたいなぁコーデ」とつづり、白シャツに黒地に薔薇の模様が入っているニット、白いバルーンミニスカートにブーツを着こなしていくリール動画を公開。スカートから伸びる長い脚を披露している。
この投稿に「可愛い」「冬服似合ってる」「脚長くて羨ましい」「ひなのちゃんのセンスが好き」「真似したい」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃「イルミネーションいきたいなぁコーデ」披露
◆瀬川陽菜乃の投稿が話題
