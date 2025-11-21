村谷はるな、ギャル風メイク挑戦「最初から美しすぎてる」「アイドルみたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが11月19日、自身のInstagramを更新。メイク動画を公開し、話題を集めている。
【写真】「今日好き」19歳美女「アイドルみたい」ギャル風メイク姿
村谷は「今日はギャル風メイクにしてみようかな、って思っちゃったり」と言い、メイク工程をリール動画で投稿。一つずつ丁寧にメイク方法を紹介していくものの、メイクの仕上がりを受けて村谷は「どこがギャルやねん」と記していた。
この投稿に「とにかく可愛い」「最初から美しすぎてる」「アイドルみたい」「ギャルもアイドル風も似合う」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
