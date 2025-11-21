くれまぐ・浅見めい、雰囲気ガラリのロリータ衣装＆メイク姿披露「一瞬誰かと」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが11月19日、自身のInstagramを更新。生誕祭の写真を公開し、話題が集まっている。
【写真】25歳美人YouTuber「一瞬誰かと」雰囲気ガラリのロリータ姿
浅見は「生誕祭ありがとうございました」とつづり、写真を複数枚投稿。普段のスタイリッシュな姿ではなくツインテールに白のヘッドドレスを巻き、白いレースをたっぷりとつかったロリータ調の衣装を身に着け、口元に指を置くポーズやメイクなどで可愛らしさを全面に出している。
この投稿に「一瞬誰かと思いました」「可愛すぎる」「似合ってる」「ツインテールも素敵」「スタイル憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
