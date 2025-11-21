落語家でタレントのヨネスケが２１日、東京ドームで長嶋茂雄さんのお別れ会に出席した。

長嶋さんが立教大の学生だった頃からの大ファン。「長嶋さんは神様だよね。僕ら世代の青春そのもの。会場に入ってくるだけで涙が出てきちゃう。去年は、うちの師匠（桂米丸さん）が９９歳で亡くなって、今年は長嶋さんも。両腕をもぎ取られたみたいな感じ」と悲痛な思いを明かした。

長嶋さんのことを「監督」と呼び、自身のことは「師匠」と呼ばれていたという。ある時、長嶋さんに「僕の名前を知ってますか？」と尋ねたところ、にっこりと笑って「知ってますよ。師匠でしょ」と答えたという。

ヨネスケは昨年、２０歳下の一般女性と再婚。今年、ハネムーンで１０泊１２日の米国旅行に出かけた。映画「フィールド・オブ・ドリームス」（１９８９年、ケビン・コスナー主演）のロケ地として有名なアイオワ州のダイアーズビルを訪れ、「生い茂るトウモロコシをかき分けて『長嶋さん、帰ってきてください！』と叫んできました」と報告。「僕は巨人ファンだけど、何より長嶋ファン。長嶋さんがいないと思うと、さびしいね」と涙ぐんだ。